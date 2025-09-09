09:06, 09 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
تىنىق مۇحيتىندا ماگنيتۋداسى 6,8 بالدىق جەر سىلكىنىسى بولدى
استانا. KAZINFORM - دۇيسەنبى كۇنى گرينۆيچ ۋاقىتى بويىنشا ساعات 21:47-دە ۆانۋاتۋ ايماعىندا كۇشى 6,8 بالدىق جەر سىلكىنىسى بولدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا اقپارات اگەنتتىگى.
ا ق ش گەولوگيالىق قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، جەر سىلكىنىسىنىڭ وشاعى 21,09 گرادۋس وڭتۇستىك ەندىك جانە 173,80 گرادۋس شىعىس بويلىق كوورديناتتارى بار نۇكتەدە تىركەلگەن. گيپوتسەنترى 10 شاقىرىم تەرەڭدىكتە ورنالاسقان.
بۇعان دەيىن اۋعانستاننىڭ شىعىسىنداعى كۋنار پروۆينتسياسىندا ماگنيتۋداسى 6 عا جەتەتىن جەر سىلكىنىسى بولعانىن جازعان ەدىك.
اۋعانستانداعى جەر سىلكىنىسىنەن قازا تاپقاندار سانى 2200-دەن استى.