09:55, 24 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
پۋتينمەن قازاقستاندا كەزدەسە الامىز: زەلەنسكي ماڭىزدى مالىمدەمە جاسادى
رەسەيمەن كەلىسسوزدەر قاي جەردە ءوتۋى مۇمكىن ەكەنى جونىندە ءسوز قوزعاعان ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي كەلىسسوزدەردى قازاقستاندا وتكىزۋگە بولاتىنىن مالىمدەدى.
ۋكراينا باسشىسى Fox News ارناسىنا كولەمدى سۇحبات بەردى. جۇرگىزۋشى زەلەنسكيدەن ونىڭ رەسەي پرەزيدەنتىمەن كەزدەسۋى قانشالىقتى مۇمكىن ەكەنى تۋرالى سۇراعاندا، زەلەنسكي ۆلاديمير پۋتينمەن كەلىسسوز جۇرگىزۋگە دايىن وتىرعانىن راستادى.
بۇل رەتتە ول كەزدەسۋدى ماسكەۋدە وتكىزە المايتىنىن، ءبىراق ءتۇرلى نۇسقالارعا دايىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
«ءبىز كەزدەسۋدى وتكىزۋ ءۇشىن ءار ءتۇرلى ورىنداردى ۇسىندىق - تۇركيا، ساۋد ارابياسى، قاتار، اۆستريا نەمەسە شۆەيتساريا سياقتى بەيتاراپ ەۋروپا، قالاساڭىزدار، ماسەلەن، قازاقستاندا كەزدەسە الامىز»، - دەدى زەلەنسكي.