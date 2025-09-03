پۋتين زەلەنسكيمەن كەزدەسۋدى ماسكەۋدە وتكىزۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - ۆلاديمير پۋتين قىتايعا جاساعان ساپارىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا وتكەن باسپا ءسوز كونفەرەنتسياسىندا ۆلاديمير زەلەنسكيمەن كەزدەسۋ مۇمكىندىگى تۋرالى پىكىر ءبىلدىرىپ، ونداي كەزدەسۋدى ەشقاشان جوققا شىعارماعانىن ەسكە سالدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى ت ا س س اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.
پۋتيننىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي كەلىسسوزدەردى وتكىزۋدى ودان دونالد ترامپ سۇراعان. وسىعان بايلانىستى رەسەي باسشىسى زەلەنسكيدى ماسكەۋگە كەلۋگە شاقىردى.
- ەگەر زەلەنسكيي دايىن بولسا - ماسكەۋگە كەلە بەرسىن، ونداي كەزدەسۋ وتەدى، - دەدى پۋتين.
سونداي-اق، ۆلاديمير پۋتين دونالد ترامپپەن مۇمكىن بولاتىن كەزدەسۋ تۋرالى دا پىكىر ءبىلدىردى:
- كەزدەسۋدىڭ ۋاقىتى بەلگىسىز، دايىندىق جۇرگىزىلىپ جاتقان جوق، ءبىراق شاقىرۋ ۇستەلدە جاتىر، - دەدى ول.
ەسكە سالايىق، اق ءۇي باسشىسى پۋتينمەن انكوريدجدەگى كەزدەسۋدەن كەيىن وتكەن بىرلەسكەن باسپا ءسوز كونفەرەنتسياسىندا ماسكەۋگە كەلۋ تۋرالى شاقىرۋعا جاۋاپ رەتىندە بۇل مۇمكىن ەكەنىن ايتقان بولاتىن.
بۇعان دەيىن قاي ەلدەر پۋتين مەن زەلەنسكييدىڭ كەزدەسۋىن ۇيىمداستىرۋدى ۇسىنعانىن جازعان ەدىك.