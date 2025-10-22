22:57, 22 - قازان 2025 | GMT +5
تەگىن ىستىق تاماقپەن قانشا وقۋشى قامتىلدى
استانا. KAZINFORM - تەگىن ىستىق تاماقپەن 1,7 ميلليون مەكتەپ وقۋشىسى قامتىلدى. ولاردىڭ ىشىندە 1,4 ميلليوننان استامى باستاۋىش سىنىپ وقۋشىسى جانە 340 مىڭنان استامى الەۋمەتتىك وسال ساناتتاعى وتباسىلاردىڭ بالالارى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەكتەپكە دەيىنگى ۇيىمداردا دا وسىنداي ساناتتاعى 99 مىڭ بالا تاماقپەن قامتاماسىز ەتىلدى.
2025-جىلدىڭ قىركۇيەك ايىنان باستاپ ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا كوكونىس پەن جەمىس تۇتىنۋدى ارتتىرۋدى، تۇز، قانت جانە ماي مولشەرىن ازايتۋدى، سونداي-اق تابيعي ەمەس ونىمدەردى الىپ تاستاۋدى كوزدەيتىن تاماقتانۋ ستاندارتى ەنگىزىلدى.
تاماقتاندىرۋ ساپاسىن قاداعالاۋ توسىننان تەكسەرۋ اقىلى جۇزەگە اسىرىلادى.
ايتا كەتەلىك استانادا وقۋشىلار ءالى ەسكى نورمامەن تاماقتانىپ جۇرگەنى تۋرالى جازعان ەدىك.