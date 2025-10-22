ق ز
    22:57, 22 - قازان 2025 | GMT +5

    تەگىن ىستىق تاماقپەن قانشا وقۋشى قامتىلدى

    استانا. KAZINFORM - تەگىن ىستىق تاماقپەن 1,7 ميلليون مەكتەپ وقۋشىسى قامتىلدى. ولاردىڭ ىشىندە 1,4 ميلليوننان استامى باستاۋىش سىنىپ وقۋشىسى جانە 340 مىڭنان استامى الەۋمەتتىك وسال ساناتتاعى وتباسىلاردىڭ بالالارى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Мектеп
    Фото: Жамбыл облысының әкімдігі

    مەكتەپكە دەيىنگى ۇيىمداردا دا وسىنداي ساناتتاعى 99 مىڭ بالا تاماقپەن قامتاماسىز ەتىلدى.

    2025-جىلدىڭ قىركۇيەك ايىنان باستاپ ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا كوكونىس پەن جەمىس تۇتىنۋدى ارتتىرۋدى، تۇز، قانت جانە ماي مولشەرىن ازايتۋدى، سونداي-اق تابيعي ەمەس ونىمدەردى الىپ تاستاۋدى كوزدەيتىن تاماقتانۋ ستاندارتى ەنگىزىلدى.

    تاماقتاندىرۋ ساپاسىن قاداعالاۋ توسىننان تەكسەرۋ اقىلى جۇزەگە اسىرىلادى.

    ايتا كەتەلىك استانادا وقۋشىلار ءالى ەسكى نورمامەن تاماقتانىپ جۇرگەنى تۋرالى جازعان ەدىك.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
