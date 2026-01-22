ق ز
    13:06, 22 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    پۋتين ترامپتىڭ «بەيبىتشىلىك كەڭەسىنە» 1 ميلليارد دوللار بەرۋگە دايىن

    استانا. KAZINFORM - رەسەي ا ق ش-تىڭ بۇرىنعى اكىمشىلىگى كەزىنەن ساقتالعان اكتيۆتەردەن 1 ميلليارد دوللاردى «بەيبىتشىلىك كەڭەسىنە» اۋدارۋعا دايىن.

    Путин готов передать $1 млрд «Совету мира» Трампа
    فوتو: تاسس

    رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين بۇل تۋرالى رەسەي قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ تۇراقتى مۇشەلەرىمەن وتكەن بريفينگتە مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى تاسس.

    - قازىر دە، ءتىپتى بەيبىتشىلىك كەڭەسىنە قاتىسۋىمىز جانە ونىڭ جۇمىسى تۋرالى شەشىم قابىلداماس بۇرىن دا، رەسەيدىڭ پالەستينا حالقىمەن ەرەكشە قارىم-قاتىناسىن ەسكەرە وتىرىپ، ءبىز بۇرىنعى ا ق ش اكىمشىلىگى كەزىنەن ساقتالعان رەسەيلىك اكتيۆتەردەن 1 ميلليارد دوللاردى «بەيبىتشىلىك كەڭەسىنە» اۋدارا الامىز دەپ ويلايمىن، - دەدى پۋتين.

    سونىمەن قاتار، رەسەي پرەزيدەنتى ماسكەۋدىڭ ۆاشينگتونداعى اكتيۆتەرىن پايدالانۋدىڭ باسقا دا مۇمكىندىكتەرىن تالقىلاپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.

    - ايتپاقشى، ا ق ش-تا ساقتالعان اكتيۆتەرىمىزدەن قالعان قاراجات رەسەي مەن ۋكراينا اراسىنداعى بەيبىتشىلىك شارتى جاسالعاننان كەيىن شايقاس كەزىندە زاقىمدالعان اۋماقتاردى قالپىنا كەلتىرۋگە پايدالانىلۋى مۇمكىن. ءبىز بۇل مۇمكىندىكتى ا ق ش اكىمشىلىگىنىڭ وكىلدەرىمەن دە تالقىلاپ جاتىرمىز. مەن وسى ماسەلەلەردىڭ بارلىعىن پالەستينا پرەزيدەنتى ماحمۋد ابباسپەن تالقىلاۋدى جوسپارلاپ وتىرمىن، - دەپ قوستى پۋتين.

    بۇعان دەيىن دونالد ترامپ گازا سەكتورىن قالپىنا كەلتىرۋدى ۇيلەستىرۋ ءۇشىن «بەيبىتشىلىك كەڭەسىن» قۇرعانىن جاريالاعانى حابارلانعان بولاتىن.

    وندا اق ءۇي باسشىسى 22-قاڭتاردا داۆوستا بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ جارعىسىنا قول قويادى.

     

    تەگ:
    الەم سىرتقى ساياسات ىقپالداستىق
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
