پۋتين ترامپتىڭ «بەيبىتشىلىك كەڭەسىنە» 1 ميلليارد دوللار بەرۋگە دايىن
استانا. KAZINFORM - رەسەي ا ق ش-تىڭ بۇرىنعى اكىمشىلىگى كەزىنەن ساقتالعان اكتيۆتەردەن 1 ميلليارد دوللاردى «بەيبىتشىلىك كەڭەسىنە» اۋدارۋعا دايىن.
رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين بۇل تۋرالى رەسەي قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ تۇراقتى مۇشەلەرىمەن وتكەن بريفينگتە مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى تاسس.
- قازىر دە، ءتىپتى بەيبىتشىلىك كەڭەسىنە قاتىسۋىمىز جانە ونىڭ جۇمىسى تۋرالى شەشىم قابىلداماس بۇرىن دا، رەسەيدىڭ پالەستينا حالقىمەن ەرەكشە قارىم-قاتىناسىن ەسكەرە وتىرىپ، ءبىز بۇرىنعى ا ق ش اكىمشىلىگى كەزىنەن ساقتالعان رەسەيلىك اكتيۆتەردەن 1 ميلليارد دوللاردى «بەيبىتشىلىك كەڭەسىنە» اۋدارا الامىز دەپ ويلايمىن، - دەدى پۋتين.
سونىمەن قاتار، رەسەي پرەزيدەنتى ماسكەۋدىڭ ۆاشينگتونداعى اكتيۆتەرىن پايدالانۋدىڭ باسقا دا مۇمكىندىكتەرىن تالقىلاپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- ايتپاقشى، ا ق ش-تا ساقتالعان اكتيۆتەرىمىزدەن قالعان قاراجات رەسەي مەن ۋكراينا اراسىنداعى بەيبىتشىلىك شارتى جاسالعاننان كەيىن شايقاس كەزىندە زاقىمدالعان اۋماقتاردى قالپىنا كەلتىرۋگە پايدالانىلۋى مۇمكىن. ءبىز بۇل مۇمكىندىكتى ا ق ش اكىمشىلىگىنىڭ وكىلدەرىمەن دە تالقىلاپ جاتىرمىز. مەن وسى ماسەلەلەردىڭ بارلىعىن پالەستينا پرەزيدەنتى ماحمۋد ابباسپەن تالقىلاۋدى جوسپارلاپ وتىرمىن، - دەپ قوستى پۋتين.
بۇعان دەيىن دونالد ترامپ گازا سەكتورىن قالپىنا كەلتىرۋدى ۇيلەستىرۋ ءۇشىن «بەيبىتشىلىك كەڭەسىن» قۇرعانىن جاريالاعانى حابارلانعان بولاتىن.
وندا اق ءۇي باسشىسى 22-قاڭتاردا داۆوستا بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ جارعىسىنا قول قويادى.