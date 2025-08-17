پۋتين ترامپپەن وتكەن سامميتتە قانداي شارت قويدى؟
استانا. KAZINFORM - ماسكەۋ دونەتسك وبلىسىن تولىق باقىلاۋعا الۋدى كوزدەپ وتىر. ونىڭ ەسەسىنە رەسەي زاپوروجە مەن حەرسونداعى مايدان شەبىن تيىسپەۋگە دايىن. بۇل پوزيتسيانى ر ف پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين 15-تامىزدا الياسكادا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن كەزدەسۋدە ايتتى، - دەپ حابارلايدى Massaget.kz ءتىلشىسى.
بۇل تۋرالى Deutsche Welle مالىمدەدى. وندا Financial Times- ءتىڭ ءۇش دەرەككوزگە سۇيەنگەن مالىمەتتەر جازىلعان.
پۋتين ۋكراينادان دونەتسك وبلىسىنىڭ كيەۆ باقىلايتىن بولىگىنەن اسكەرىن اكەتۋدى تالاپ ەتكەن. ماسكەۋدىڭ ايتۋىنشا، ەگەر كەلىسىمگە قول جەتكىزىلسە، رەسەي جاڭا اۋماقتاردى باسىپ الۋ ءۇشىن شابۋىل باستامايدى.
قازىر رەسەي اسكەرى دونەتسك وبلىسىنىڭ شامامەن 70 پايىزىن ۇستاپ وتىر. ال ۋكرايناداعى قالعان بولىگى كيەۆ ءۇشىن شىعىس مايدانداعى اسكەري وپەراتسيالاردا شەشۋشى ءرول وينايدى.
Reuters- ءتىڭ مالىمەتىنشە، پۋتين ۋكراينالىق اسكەردى لۋگانسك وبلىسىنان شىعارۋ تالابىن قويعان. ول ءوڭىردىڭ كوپ بولىگى رەسەيلىك كۇشتىڭ باقىلاۋىندا.
ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي بۇل ماسەلەلەردى 18-تامىزدا اق ۇيدە ترامپپەن تالقىلاۋى مۇمكىن. سونداي-اق، ەگەر ءۇشجاقتى كەزدەسۋ وتسە، پۋتينمەن دە قوزعاۋعا دايىن ەكەنىن ايتقان ەدى.
The New York Times مالىمەتىنشە، ترامپ ۋكراينا مەن ەۋروپاداعى باستى وداقتاستارىمەن كەلىسپەي، پۋتيننىڭ ۋاقىتشا ءبىتىم جونىندەگى كەلىسىمنىڭ ورنىنا اۋقىمدى بەيبىت كەلىسىم جاساسۋ تۋرالى ۇسىنىسىن قولداعان سياقتى.
باسىلىمنىڭ باعالاۋىنشا، بۇل رەسەيگە كەلىسسوزدەردە ارتىقشىلىق بەرەدى جانە الياسكاداعى سامميت الدىندا ترامپ، ەۋروپالىق وداقتاستار جانە زەلەنسكي كەلىسىپ العان ستراتەگياعا قايشى كەلەدى.
Axios-تىڭ حابارلاۋىنشا، كيەۆ ترامپتىڭ ۋاقىتشا ءبىتىم تالابىنان نەگە باس تارتقانىن تۇسىنبەي وتىر. ەۋروپالىق وداق ەلدەرى دە سامميتتەن كەيىنگى مالىمدەمەلەرىندە ءبىتىمنىڭ مىندەتتى شارتى تۋرالى بۇرىنعى ۇستانىمىن قايتالامادى. ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، بۇل ترامپپەن قاقتىعىستان قاشۋ امالى بولۋى مۇمكىن.
ماسەلەن، گەرمانيا كانتسلەرى فريدريح مەرتس ۋكراينا مەن رەسەي اراسىنداعى بەيبىت كەلىسسوزدەردى الدىن الا ءبىتىمسىز-اق وتكىزۋگە بولاتىنىن ايتتى. ءبىراق ول ءۇشىن سوعىستى توقتاتۋ جونىندە تەز ارادا كەلىسىمگە كەلۋ قاجەت. بۇل تۋرالى ول dpa اگەنتتىگى حابارلادى.
«ەگەر سوعان قول جەتكىزىلسە، ول اپتالاپ جالعاساتىن، ءبىراق ساياسي جانە ديپلوماتيالىق ىلگەرىلەۋگە اكەلمەيتىن بىتىمنەن الدەقايدا ماڭىزدى بولار ەدى»، - دەدى مەرتس ZDF ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا.