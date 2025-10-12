پۋتين رەسەيدە جاڭا قارۋ ءتۇرى پايدا بولعانىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - رەسەي جاقىن ارادا جاڭا قارۋ-جاراق العانىن جاريالاۋى مۇمكىن. سىناقتار ءساتتى ءوتىپ جاتىر، دەدى رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين تاجىكستانعا ساپارىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا. بۇل تۋرالى ت ا س س اگەنتتىگى حابار تاراتتى.
- جاقىندا ءبىز بۇرىن جاريالاعان جاڭا قارۋلارىمىزدى تانىستىرامىز. قازىر ولار سىناقتان ءوتىپ جاتىر، - دەدى رەسەي باسشىسى.
پۋتين رەسەي قارۋلاردىڭ ساپاسى قانداي ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىزدىڭ يادرولىق تەجەۋ قۇرالىنىڭ يننوۆاتسياسى كەز كەلگەن يادرولىق مەملەكەتكە قاراعاندا جوعارى. مۇنىڭ بارلىعىن وتە بەلسەندى تۇردە دامىتىپ جاتىرمىز. بۇرىنعى، وتكەن جىلدارى ايتقان سوزدەرىمنىڭ بارلىعى ازىرلەنۋ ۇستىندە، ءبىز ونى پىسىقتاپ جاتىرمىز، - دەدى رەسەي پرەزيدەنتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ دۋشانبەدە ۆلاديمير پۋتينمەن كەزدەسكەنىن حابارلاعانبىز.