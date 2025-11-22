پۋتين مەن زەلەنسكي ترامپتىڭ بەيبىتشىلىك جوسپارىنا جاۋاپ بەردى
استانا. KAZINFORM - رەسەي مەن ۋكراينا باسشىلارى دونالد ترامپتىڭ بەيبىتشىلىك جوسپارىنا قاتىسۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى، ءبىراق ونىڭ ءساتتى اياقتالۋىنا كۇمان كەلتىردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى ABC News-كە سىلتەمە جاساپ.
ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي ءوز ەلى قيىن تاڭداۋ الدىندا قالۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى: «قادىر- قاسيەتىن» جوعالتۋ نەمەسە ەڭ ماڭىزدى وداقتاسىنىڭ قولداۋىنان ايىرىلۋ - بۇل رەتتە ول ەلدىڭ اتىن اتامادى. زەلەنسكي كەلەسى اپتا «وتە كۇردەلى» بولاتىنىن ايتتى.
ۆلاديمير پۋتين ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسى مۇشەلەرىمەن كەزدەسۋ كەزىندە ماسكەۋ «تۇبەگەيلى بەيبىت رەتتەۋ» ءۇشىن ازىرلەنگەن 28 تارماقتان تۇراتىن جوسپاردى نەگىزگە الۋعا دايىن ەكەنىن، ءبىراق ونى ءالى ەگجەي- تەگجەيلى قاراستىرماعانىن جەتكىزدى.
پۋتين رەسەي بۇل جوسپاردىڭ نۇسقاسىن بيىل جازدا الياسكاداعى سامميت كەزىندە ترامپ اكىمشىلىگىمەن تالقىلاعانىن جانە 28 تارماقتان تۇراتىن جوبانى «نەگىزىنەن جاڭارتىلعان» نۇسقا دەپ اتادى.
رەسمي تۇردە 28 تارماقتان تۇراتىن بەيبىتشىلىك جوسپارىندا «ۋكراينا سەنىمدى قاۋىپسىزدىك كەپىلدىكتەرىنە يە بولادى» دەپ كورسەتىلگەن، وعان ناتو تاراپىنان بەرىلەتىن قاۋىپسىزدىك كەپىلدىكتەرى دە كىرەدى.
بۇل جوسپار سوڭعى اپتالاردا ۋكراينا اۋىر شىعىندارعا ۇشىراپ، رەسەي اسكەرى جاڭا اۋماقتاردى باسىپ العاننان كەيىن ازىرلەنگەن. زەلەنسكي قازىر سوعىس باستالعالى بولعان ەڭ ۇلكەن كوررۋپتسيالىق جانجالعا بايلانىستى قىسىمعا ءتۇسىپ وتىر. بۇل جانجال ونىڭ اكىمشىلىگىندەگى جوعارى لاۋازىمدى ادامداردى قامتىعان، سوندىقتان ول زەلەنسكي بيلىگىنە ۇلكەن سوققى بولدى.
ەسكە سالساق، ترامپتىڭ ۋكرايناداعى سوعىستى توقتاتۋعا ارنالعان 28 تارماقتان تۇراتىن جوسپارىن مەملەكەتتىك حاتشى ماركو رۋبيونىڭ قاتىسۋىمەن ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى ەلشىسى ستيۆ ۋيتكوفف ازىرلەدى.
ازىرگە الدىن الا جانە وزگەرۋى مۇمكىن جوسپار بەيسەنبى كۇنى ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكييگە تانىستىرىلدى.
بۇعان دەيىن ترامپ ۋكراينا بويىنشا جوسپارعا قول قويۋدىڭ «ىڭعايلى مەرزىمى» رەتىندە كەلەسى بەيسەنبى - 27 -قاراشا، العىس ايتۋ كۇنىن بەلگىلەگەنى حابارلانعان بولاتىن.
وسىدان بۇرىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ب ۇ ۇ مىنبەرىندە ۋكراينا اينالاسىنداعى داعدارىستى شەشۋدىڭ باستى قاعيداتىن اتادى.