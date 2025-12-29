پۋتين مەن زەلەنسكي تەلەفون ارقىلى سويلەسۋى مۇمكىن - دەرەككوز
استانا. قازاقپارات - رەسەي مەن ۋكراينا باسشىلارى ۆلاديمير پۋتين مەن ۆلاديمير زەلەنسكي 2020-جىلدان بەرى العاش رەت تەلەفون ارقىلى سويلەسۋى مۇمكىن.
بۇل تۋرالى زەلەنسكي مەن ترامپ اراسىنداعى كەلىسسوزدەردىڭ بارىسىنان حاباردار دەرەككوز مالىمدەدى، - دەپ حابارلايدى Fox News.
دەرەككوزدىڭ ايتۋىنشا، جەكسەنبىدە وتەتىن ترامپ پەن زەلەنسكيدىڭ كەلىسسوزدەرى زەلەنسكيدىڭ پۋتينمەن كەيىنگى بەس جىلدان اسا ۋاقىت ىشىندەگى العاشقى تەلەفون اڭگىمەسىنە جول اشۋى مۇمكىن. بۇل ا ق ش پرەزيدەنتى ءۇشىن «ديپلوماتيالىق جەڭىس» بولار ەدى.
جەكسەنبىدە ترامپ زەلەنسكيمەن كەزدەسەر الدىندا پۋتينمەن سويلەسكەنىن راستاپ، اڭگىمەنى «جاقسى ءارى وتە ءونىمدى» دەپ اتادى.
«شىنىمەن دە كەلىسىم جاساۋعا بارلىق العىشارت بار دەپ ويلايمىن»، - دەدى ترامپ جۋرناليستەرگە فلوريداعا كەلگەننەن كەيىن زەلەنسكيدىڭ قاسىندا تۇرىپ.
ول بۇل ۇدەرىس «وتە جىلدام ءجۇرۋى مۇمكىن» ەكەنىن ايتتى.
«مەنىڭشە، كەلىسسوزدەردىڭ سوڭعى كەزەڭىنە كەلدىك، ەندى ارى قاراي نە بولاتىنىن كورەمىز. ايتپەسە بۇل ۇزاققا سوزىلادى. نە اياقتالادى، نە ۇزاققا جالعاسادى - ال ميلليونداعان ادام قازا تابادى»، - دەدى ترامپ.
تەلەارنا مالىمەتىنشە، بۇل كەزدەسۋ - ترامپ اق ۇيگە قايتا ورالعاننان بەرى ترامپ پەن زەلەنسكيدىڭ ءۇشىنشى جەكە كەزدەسۋى.
Fox News دەرەككوزى 2024-جىلعى تامىز-قىركۇيەكتە پۋتين مەن زەلەنسكيدىڭ كەلىسسوز جۇرگىزۋگە مۇمكىندىگى بولعانىن، ءبىراق ول «ۋكراينا كۋرسك وبلىسىنا باسىپ كىرگەن كەزدە» جويىلعانىن ايتادى. ال ەكى ەل كوشباسشىلارىنىڭ كەيىنگى تىكەلەي بايلانىسى، 2020-جىلدىڭ جازىندا - «ۋكراينانىڭ ۆاگنەردىڭ رەسەيلىك جالدامالىلارىن جويۋعا باعىتتالعان ءساتسىز وپەراتسياسىنان كەيىن» بولعان.
ەسكە سالا كەتەيىك، كەشە كەشكە ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ فلوريدا شتاتىنداعى مار-ا-لاگو جەكە رەزيدەنسياسىندا دونالد ترامپ پەن ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي كەزدەسكەن ەدى.