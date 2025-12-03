پۋتين مەن ۋيتكوفف كەزدەسۋى: ا ق ش جولداعان ءتورت قۇجات تالقىلاندى
استانا. KAZINFORM - ۋكراينا جونىندەگى ا ق ش-تىڭ بەيبىت جوسپارىنداعى العاشقى نۇسقادان كەيىن رەسەي تاعى ءتورت قۇجات الدى، ولار ر ف پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ امەريكالىق وكىلدەرمەن كرەملدەگى كەزدەسۋىندە تالقىلاندى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
بۇل تۋرالى رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ كومەكشىسى يۋري ۋشاكوۆ حابارلادى.
- ەگەر كوپشىلىكتى ونىڭ تارماقتارى عانا قىزىقتىرسا، وندا 27 تارماقتان تۇراتىن قۇجات بولدى، - دەدى ۋشاكوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ بۇل بەيبىتشىلىك جوسپارى ماسكەۋگە بەرىلگەن، ءبىراق ول بويىنشا ەشقانداي تالقىلاۋلار بولعان جوق.
ۋشاكوۆ اتاپ وتكەندەي، رەسەي تاراپى تاعى ءتورت قۇجات الدى، ولار پۋتيننىڭ ۋيتكوفف جانە كۋشنەرمەن كەزدەسۋىندە تالقىلاندى.
- مەن بۇل قۇجاتتارعا قاتىستى اشىپ ايتا المايمىن. ولاردىڭ بارلىعى ۋكرايناداعى داعدارىستى ۇزاق مەرزىمدى بەيبىت جولمەن شەشۋگە قاتىستى، - دەدى كرەمل وكىلى.
قوسىمشا سۇراقتارعا جاۋاپ رەتىندە ول «باستاپقىدا ءبىر نۇسقا بولعانىن، سودان كەيىن بۇل نۇسقا ناقتىلانعانىن جانە بىرەۋىنىڭ ورنىنا ءتورت نۇسقا پايدا بولعانىن» اتاپ ءوتتى. دەگەنمەن، رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى ولاردىڭ مازمۇنىن اشۋدان باس تارتتى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين بۇعان دەيىن كرەملدە ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى ستيۆەن ۋيتكوففپەن بەس ساعاتقا جۋىق ۋاقىتقا سوزىلعان كەزدەسۋ وتكىزگەن بولاتىن.