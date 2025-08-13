پۋتين مەن ترامپ انكوريدجدەگى اسكەري بازادا كەزدەسەدى - CNN
استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ پەن ۆلاديمير پۋتيننىڭ سامميتى وتەتىن ورىندى تاڭداماق بولعان امەريكالىق شەنەۋنىكتەردىڭ الدىندا كۇردەلى ماسەلە تۋىندادى: جاز - الياسكاداعى تۋريستىك ماۋسىمنىڭ شىڭى، ال ەكى الەم كوشباسشىلارىن قابىلداۋعا قولايلى جانە قولجەتىمدى ورىنداردىڭ سانى وتە شەكتەۋلى بولىپ شىقتى، دەپ حابارلايدى Kazinform CNN تەلەارناسىنا سىلتەمە جاساپ.
سامميتتى ۇيىمداستىرۋشىلار كەڭ-بايتاق شتاتتاعى كەزدەسۋدى وتكىزۋگە قولايلى نۇسقالارى بار جالعىز قالا - انكوريدج دەگەن قورىتىندىعا كەلدى. بۇل تاريحي كەزدەسۋدىڭ قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا تەك قالانىڭ سولتۇستىك شەتىندە ورنالاسقان ەلمەندورف-ريچاردسون اسكەري بازاسى عانا جاۋاپ بەرەدى. دەگەنمەن اق ءۇي ا ق ش اسكەري قوندىرعىسىندا كەزدەسكىسى كەلمەيدى.
اق ءۇيدىڭ ەكى رەسمي وكىلىنىڭ ايتۋىنشا، ليدەرلەر جۇما كۇنى ءدال وسى جەردە كەزدەسەدى.
- ا ق ش پەن رەسەي شەنەۋنىكتەرى كەزدەسۋگە دايىندىقتى جەدەلدەتىپ جاتقاندىقتان، سامميت ءالى دە جالعاسىپ جاتقان جۇمىس بولىپ قالا بەرەدى. مەملەكەتتىك حاتشى ماركو رۋبيو مەن سىرتقى ىستەر ءمينيسترى سەرگەي لاۆروۆ سەيسەنبى كۇنى «دايىندىقتىڭ كەيبىر اسپەكتىلەرىن» تالقىلادى، - دەپ حابارلادى رەسەي سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى.
بۇدان بۇرىن حابارلاعانىمىزداي، اق ءۇي ترامپ پەن پۋتين كەزدەسۋىنىڭ ماقساتىن اتادى. سونداي-اق الياسكادا پۋتين مەن ترامپتىڭ كەزدەسۋىنە وراي قاۋىپسىزدىك شارالارى كۇشەيتىلدى.