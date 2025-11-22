پۋتين امەريكالىق بەيبىت جوسپارعا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - رەسەي ا ق ش- تىڭ 28 تارماقتان تۇراتىن جوسپارىن العانىن رەسەي فەدەراتسياسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا ر ف پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
ونىڭ ايتۋىنشا، قاقتىعىستى رەتتەۋگە قاتىستى بەيبىت باستامالار الياسكاداعى سامميتكە دەيىن-اق تالقىلانعان. رەسەي بۇل ماسەلەلەردە يكەمدىلىك تانىتۋعا ءازىر ەكەنىن راستاعان.
پۋتيننىڭ پايىمداۋىنشا، بۇل جوسپار بەيبىت رەتتەۋدىڭ نەگىزىنە اينالۋى مۇمكىن. الايدا ءماتىن رەسەيمەن ەگجەي-تەگجەيلى تالقىلانىپ جاتقان جوق.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ا ق ش ۋكراينا پرەزيدەنتىنە بەيبىت جوسپار جوباسىن تاپسىرعانىن زەلەنسكيي كەڭسەسى حابارلاعان. ۋكراينالىق ليدەر الداعى كۇندەرى ا ق ش پرەزيدەنتىمەن «بار ديپلوماتيالىق مۇمكىندىكتەر مەن بەيبىتشىلىك ءۇشىن قاجەت نەگىزگى تارماقتاردى» تالقىلاۋدى جوسپارلاپ وتىر.
امەريكالىق بەيبىت جوسپار 28 تارماقتان تۇرادى. وندا، سونىڭ ىشىندە، اۋماقتىق كونسەسسيالار، قارۋلى كۇشتەر سانىنىڭ قىسقارۋى جانە كەيبىر قارۋ تۇرلەرىنەن باس تارتۋ تۋرالى تالاپتار بار.