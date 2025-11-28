پۋتين: ا ق ش دەلەگاتسياسى ماسكەۋگە جەلتوقساننىڭ باسىندا كەلەدى
استانا. KAZINFORM - رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين رەسەيلىك تاراپ امەريكالىق دەلەگاتسيانىڭ ماسكەۋگە كەلەسى اپتانىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا كەلۋىن كۇتەتىنىن راستادى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
پۋتيننىڭ ايتۋىنشا، رەسەي تاراپىنان نەگىزگى كەلىسسوز جۇرگىزۋشىلەر - رەسەي سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى جانە پرەزيدەنتتىڭ كومەكشىلەرى ۆلاديمير مەدينسكي مەن يۋري ۋشاكوۆ.
- رەسەي تاراپىنان كەلىسسوز جۇرگىزۋشى كىم؟ البەتتە، سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى. پرەزيدەنت اكىمشىلىگى جاعىنان - پرەزيدەنتتىڭ كومەكشىسى ۆلاديمير روستيسلاۆوۆيچ مەدينسكي. ول مۇنىمەن باسىنان باستاپ اينالىسىپ كەلەدى. اعىمداعى ماسەلەلەر بويىنشا، وسى جۇمىستىڭ بارلىعىن ۇيىمداستىرۋ ءۇشىن مەن جۇمىسقا كومەكشىم يۋري ۆيكتوروۆيچ ۋشاكوۆتى دا قوستىم، ول امەريكالىق ارىپتەستەرىمەن بايلانىستا. ءبىراق ول مۇنىڭ ءبارىن جالعىز ءوزى جاساي المايدى. مۇنى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى جاساۋى كەەرەك. جانە بەلگىلى ءبىر دارەجەدە پرەزيدەنت اكىمشىلىگى، - دەپ اتاپ ءوتتى ر ف پرەزيدەنتى.
ا ق ش تاراپىنان كىمدەر قاتىساتىنى ءالى بەلگىسىز.
- ءبىز ءارقاشان اشىقپىز. ا ق ش پرەزيدەنتى ەلدى امەريكالىقتار تاراپىنان كىمدەر تانىستىراتىنىن انىقتاۋى كەرەك. سوندىقتان ءبىز ولاردى كەلەسى اپتانىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا كۇتەمىز، - دەدى رەسەي باسشىسى.
Kazinform ءۇشىن ارنايى تاسس سەرىكتەس اگەنتتىگى ۇسىنعان.
بۇعان دەيىن ترامپتىڭ ارنايى وكىلى كەلەسى اپتادا ماسكەۋگە باراتىنىن جازعان ەدىك.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا