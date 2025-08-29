تيمۋر سۇلەيمەنوۆ: قاتاڭ اقشا-كرەديت ساياساتى - ماقسات ەمەس، ينفلياتسيانى تەجەۋ قۇرالى
استانا. KAZINFORM - جوعارى مولشەرلەمە مەن قاتاڭ اقشا-كرەديت ساياساتى - ماقسات ەمەس، ينفلياتسيانى تەجەۋ قۇرالى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ايتتى.
- قازىر ەكونوميكانىڭ ءوسۋ قارقىنى جوعارى ەكەنى انىق. الايدا ول حالىق تابىسىنىڭ وسۋىنە تولىق اسەرىن كورسەتكەن جوق. نەگىزگى تەجەۋشى فاكتور - ينفلياتسيا. ياعني نومينالدى تابىس ءوسىپ جاتقانىمەن، ينفلياتسيا ونىڭ وڭ اسەرىن تەڭەستىرىپ وتىر. سول سەبەپتى ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى ينفلياتسيانى تومەندەتۋدى قامتاماسىز ەتەتىن دەڭگەيدە ۇستاپ وتىر. ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - باعانىڭ تومەن جانە تۇراقتى ءوسۋىن قامتاماسىز ەتۋ، ازاماتتاردىڭ جالاقىسى مەن جيناقتارىنىڭ قۇنىن ساقتاۋ، - دەدى ۇ ب ءتوراعاسى.
ونىڭ پايىمىنشا، جوعارى ينفلياتسيا ەڭ كوپ زيان كەلتىرەتىن فاكتور سانالادى. ول، اسىرەسە الەۋمەتتىك قورعالماعان توپتارعا اۋىر تيەدى.
- بۇل جاعدايدا جوعارى مولشەرلەمە مەن قاتاڭ اقشا-كرەديت ساياساتى - ماقسات ەمەس، ينفلياتسيانى تەجەۋ قۇرالى. ياعني حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋ قۇرالى سانالادى. ەكونوميكا تۇرعىسىنان تۇراقتى تومەن ينفلياتسيالىق ورتا - قولايلى ينۆەستيتسيالىق كليمات پەن كاسىپكەرلىك ورتانى قامتاماسىز ەتەتىن نەگىزگى ەلەمەنتتەردىڭ ءبىرى. ۇكىمەتپەن، اگەنتتىكپەن جانە باسقا دا مەملەكەتتىك ورگاندارمەن ۇيلەستىرىلگەن كۇش- جىگەرىمىزدىڭ ارقاسىندا ءبىز باعا تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتىپ، ورتامەرزىمدى پەرسپەكتيۆادا بەلگىلەنگەن نىسانالى دەڭگەيگە قول جەتكىزە الامىز دەپ سەنەمىز، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ.
بۇعان دەيىن ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى تاعى دا 16,5 پايىز دەڭگەيىندە قالدىرعانىن جازعان ەدىك.