تيمۋر سۇلەيمەنوۆ كورشى ەلدىڭ ۆاليۋتاسى نەلىكتەن نىعايىپ كەلە جاتقانىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ۆاليۋتا نارىعىندا نە سەبەپتى رەسەيلىك رۋبل نىعايىپ كەلە جاتقانىن ءتۇسىندىردى.
بۇگىن پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىنىڭ الدىندا تىلشىلەر ۇلتتىق بانك باسشىسىنان رەسەيلىك رۋبل مەن تەڭگەنىڭ باعامىنا قاتىستى سۇرادى. ت. سۇلەيمەنوۆ قازىر رۋبل رەزەرۆتىك ۆاليۋتالارعا قاتىستى نىعايعانىن ايتتى.
- رەسەيلىك رۋبل دوللار، ەۋرو سياقتى ۆاليۋتالارعا قاتىستى نىعايعانى بايقالدى. بۇل جاعداي رەسەيدىڭ وزىندەگى ەكونوميكانىڭ دامۋىنىڭ ىشكى ماسەلەسىنە بايلانىستى، ياعني ولاردا يمپورتقا سۇرانىس تومەندەدى. سوندىقتان بۇل ەلدە دوللارعا دەگەن سۇرانىس كۇرت ازايدى. اتاپ ايتقاندا، رۋبلدىڭ كۇشەيۋى جالپى ترەند، بۇل جاعداي تەك تەڭگەگە عانا قاتىستى ەمەس، - دەدى ۇب باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، 2 -قىركۇيەككە ارنالعان دوللار، ەۋرو جانە رۋبل باعامىن جازعان ەدىك.
استاناداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
* دوللار: ساتىپ الۋ - 535,03 تەڭگە، ساتۋ - 540,03 تەڭگە؛
* ەۋرو: ساتىپ الۋ - 622,00 تەڭگە، ساتۋ - 632,00 تەڭگە؛
* رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,60 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.