تيمۋر سۇلەيمەنوۆ بيىلعى ينفلياتسيا بولجامىن جاريا ەتتى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ بيىلعى ينفلياتسيا بولجامىن جاريا ەتتى.
- وسى جىلعا ارنالعان ينفلياتسيا بولجامى ناقتىلاندى. 2025-جىلى ينفلياتسيا 11-12,5 پايىز ارالىعىندا بولادى دەپ بولجانىپ وتىر. كەلەسى جىلدارعا ارنالعان بولجام وزگەرگەن جوق: 2026-جىلى باعا ءوسىمى - 9,5- 11,5 پايىز، ال 2027-جىلى ينفلياتسيا 5,5-7,5 پايىز دەڭگەيىنە دەيىن تومەندەيدى، - دەدى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ينفلياتسيا بولجامىنىڭ تاۋەكەلدەرى ىشكى سۇرانىس تاراپىنان قىسىمنىڭ كۇشەيۋىنە، ينفلياتسيالىق كۇتۋلەردىڭ تۇراقسىزدىعىنا، سىرتقى ينفلياتسيانىڭ جەدەلدەۋىنە بايلانىستى. سونىمەن قاتار بەلگىسىزدىك فاكتورى رەتىندە رەتتەلەتىن باعالار، ونىڭ ىشىندە جانار- جاعارمايدى رەفورمالاۋ قارقىنى مەن مەرزىمى، ينفلياتسيالىق كۇتۋلەر مەن ينفلياتسيانىڭ تۇراقتى بولىگىنە تيگىزەتىن جاناما اسەرى قاراستىرىلىپ وتىر.
- 2025-جىلعا جالپى ىشكى ءونىمنىڭ ءوسۋ بولجامى قالىپتاسقان ينۆەستيتسيالىق بەلسەندىلىكتىڭ جوعارى قارقىنىنا جانە تۇراقتى تۇتىنۋشىلىق سۇرانىسقا بايلانىستى 5,5-6,5 پايىز ارالىعىندا جوعارىلاۋ جاعىنا قايتا قارالدى. كەيىنگى جىلداردىڭ بولجامدارى وزگەرىسكە ۇشىرامادى. 2026-جىلعا - 4-5 پايىز. 2027-جىلى ەكونوميكانىڭ ءوسۋ قارقىنى تەڭگەرىمدى دەڭگەيگە جاقىندايدى دەپ كۇتەمىز. جالپى ىشكى ءونىم بولجامىنىڭ تاۋەكەلدەرى ۇلتتىق قوردان قاراجات الۋدى تومەندەتۋ جوسپارىن ىسكە اسىرۋمەن قاتار فيسكالدىق ءتارتىپتى ساقتاۋعا، ىشكى سۇرانىستىڭ كۇشەيۋىنە جانە باستى ەكسپورتتىق پوزيتسيالار باعاسىنىڭ تومەندەۋىنە بايلانىستى، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ.
بۇعان دەيىن ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى كوتەرۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعان ەدىك.