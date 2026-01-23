تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ازىرشە يپوتەكا راسىمدەمەۋگە كەڭەس بەردى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ يپوتەكا راسىمدەۋگە اسىقپاۋعا كەڭەس بەرىپ، سەبەبىن ءتۇسىندىردى.
- جالپى، جەكە ينۆەستيتسيا نەمەسە قارجى سالاسى بويىنشا قازاقستان ازاماتتارىنا كەڭەس بەرۋ وتە قيىن. ويتكەنى، ۇلتتىق بانكتىڭ ءتوراعاسى رەتىندە كەڭەس بەرسەم، ول مەن ءۇشىن ورىنسىز، دۇرىس ەمەس سياقتى. جالپى، قارجىگەر، ەكونوميست رەتىندە ايتار بولسام، جوعارى نارىقتىق مولشەرلەمەلەر مەرزىمىندە نەسيە، يپوتەكا الماي تۇرا تۇرۋ، كىشكەنە كەيىنگە شەگەرە تۇرۋ قاجەت. ينفلياتسيا تومەندەگەن سايىن بازالىق مولشەرلەمە تومەندەيدى. سونىمەن بىرگە بانكتىڭ مولشەرلەمەلەرى تومەندەپ، يپوتەكا قولجەتىمدى بولادى. سوندا عانا بولاشاققا سەنىممەن قاراپ، يپوتەكا الۋعا بولادى. كىشكەنە كۇتۋ كەرەك، ينفلياتسيا، مولشەرلەمە تومەندەسىن، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ۇلتتىق بانكتە وتكەن بريفينگتە ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا وراي.
وسىدان بۇرىن سۇلەيمەنوۆ بازالىق مولشەرلەمە ماكسيمالدى تۇردە قانشا بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.