    16:43, 25 - تامىز 2025 | GMT +5

    تىم اۋىر بولىپ كەتكەن ۇشاقتان جولاۋشىلاردى ءتۇسىرۋ قاجەت بولدى

    استانا. KAZINFORM - وقيعا يتاليادا بولدى. وندا لوندون-سيتي اۋەجايىنا ۇشاتىن British Airways كومپانياسىنا تيەسىلى ۇشاقتان وتىندى ۇنەمدەۋ ءۇشىن 20 جولاۋشىنىڭ ءتۇسىپ قالۋى قاجەت بولدى، دەپ جازادى The Sun.

    ا
    Фото: Oxu.az

    British Airways كومپانياسىنىڭ Embraer ERJ-190 ۇشاعى بيىككە كوتەرىلگەندە قوسىمشا قيىندىقتارعا تاپ بولدى. سەبەبى بۇل ۋاقىتتا يتالياداعى اۋا رايى 35 گرادۋس ىستىق بولىپ تۇرعان. فلورەنتسياداعى امەريگو ۆەسپۋچچي اۋەجايىنىڭ ۇشۋ-قونۋ جولاعىنىڭ قىسقا بولۋى دا جاعدايدى كۇردەلەندىردى.

    كۋاگەردىڭ ايتۋىنشا، 11-تامىزداعى رەيستە قوزعالتقىشقا قوسىمشا وتىن قاجەت بولعاندىقتان جانە اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ جوعارى بولۋىنا بايلانىستى كەيبىر جولاۋشىلار ۇشاقتان تۇسۋگە ءماجبۇر بولعان.

    اۋە كومپانياسى كەلتىرىلگەن قولايسىزدىقتار ءۇشىن كەشىرىم سۇرادى.

    - فلورەنتسيا اۋەجايىنىڭ قىسقا ۇشۋ-قونۋ جولاعى مەن اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ جوعارى بولۋىنا بايلانىستى ۇشاقتىڭ سالماعىن ازايتۋ قاجەت بولدى. ءبىز جولاۋشىلارعا كەلتىرىلگەن قولايسىزدىق ءۇشىن كەشىرىم وتىنەمىز. ءبىزدىڭ قىزمەتكەرلەر ادامداردى مەجەلى جەرگە بارىنشا تەز جەتكىزۋگە تىرىستى، - دەپ حابارلادى British Airways.

    وسىعان دەيىن استانادان ۆەتنامعا شىققان ۇشاق ەلورداعا قايتۋعا ءماجبۇر بولعانى تۋرالى جازدىق.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
