تىم اۋىر بولىپ كەتكەن ۇشاقتان جولاۋشىلاردى ءتۇسىرۋ قاجەت بولدى
استانا. KAZINFORM - وقيعا يتاليادا بولدى. وندا لوندون-سيتي اۋەجايىنا ۇشاتىن British Airways كومپانياسىنا تيەسىلى ۇشاقتان وتىندى ۇنەمدەۋ ءۇشىن 20 جولاۋشىنىڭ ءتۇسىپ قالۋى قاجەت بولدى، دەپ جازادى The Sun.
British Airways كومپانياسىنىڭ Embraer ERJ-190 ۇشاعى بيىككە كوتەرىلگەندە قوسىمشا قيىندىقتارعا تاپ بولدى. سەبەبى بۇل ۋاقىتتا يتالياداعى اۋا رايى 35 گرادۋس ىستىق بولىپ تۇرعان. فلورەنتسياداعى امەريگو ۆەسپۋچچي اۋەجايىنىڭ ۇشۋ-قونۋ جولاعىنىڭ قىسقا بولۋى دا جاعدايدى كۇردەلەندىردى.
كۋاگەردىڭ ايتۋىنشا، 11-تامىزداعى رەيستە قوزعالتقىشقا قوسىمشا وتىن قاجەت بولعاندىقتان جانە اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ جوعارى بولۋىنا بايلانىستى كەيبىر جولاۋشىلار ۇشاقتان تۇسۋگە ءماجبۇر بولعان.
اۋە كومپانياسى كەلتىرىلگەن قولايسىزدىقتار ءۇشىن كەشىرىم سۇرادى.
- فلورەنتسيا اۋەجايىنىڭ قىسقا ۇشۋ-قونۋ جولاعى مەن اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ جوعارى بولۋىنا بايلانىستى ۇشاقتىڭ سالماعىن ازايتۋ قاجەت بولدى. ءبىز جولاۋشىلارعا كەلتىرىلگەن قولايسىزدىق ءۇشىن كەشىرىم وتىنەمىز. ءبىزدىڭ قىزمەتكەرلەر ادامداردى مەجەلى جەرگە بارىنشا تەز جەتكىزۋگە تىرىستى، - دەپ حابارلادى British Airways.
وسىعان دەيىن استانادان ۆەتنامعا شىققان ۇشاق ەلورداعا قايتۋعا ءماجبۇر بولعانى تۋرالى جازدىق.