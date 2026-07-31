تىلگە قاراپ دەنساۋلىققا قاتىستى قانداي پروبلەمانى انىقتاۋعا بولادى؟
استانا. قازاقپارات - مەديتسينا عىلىمى دامىماي تۇرىپ-اق ادامزات بالاسى دەنساۋلىقتاعى اقاۋلارىن ءتۇرلى تاسىلدەرمەن انىقتاعان.
ماسەلەن، تەرىنىڭ، كوزدىڭ، تىرناقتىڭ، ءتىلدىڭ ءتۇسىنىڭ وزگەرۋىنەن ادامدار ءبىرقاتار اۋرۋ تۇرلەرىن اجىراتا بىلگەن. بىركۇنى بايقاماي ءتىلىڭىزدى تىستەپ الماساڭىز نەمەسە تاماعىڭىز اۋرىپ قالىپ، اۋزىڭىزدى قاراماساڭىز، وزدىگىڭىزدەن ءتىلىڭىزدىڭ جاعدايىن تەكسەرمەيتىن شىعارسىز. دەسە دە، بۇل سەگىز ءتۇرلى بۇلشىقەتتەن تۇراتىن جانە دامىعان سەنسورلىق جۇيەسى بار ەرەكشە ورگان.
ورتاشا ەسەپپەن، ءتىل ۇزىندىعى شامامەن سەگىز سانتيمەتر بولادى جانە وندا 2 مىڭنان 4 مىڭعا دەيىن ءدام سەزۋ رەتسەپتورلارى ورنالاسقان. سونداي-اق ول وتە سەزىمتال، وعان قاراپ جالپى دەنساۋلىق جاعدايىن كورۋگە بولادى. ادەتتە نورمادان تىس اۋىتقۋلار قانداي ءبىر اۋرۋ نەمەسە پروتسەسس جايلى ەسكەرتەتىن بەلگى بولا الادى.
تىلدەگى اق داقتار
سارعىش- اق اقتار كانديدوز ساڭىراۋقۇلاق جۇقپاسىنىڭ بەلگىسى بولۋى مۇمكىن. ول ءجيى اۋرۋ نەمەسە ءدارى ءىشۋ كەزىندە اۋىز قۋىسى دەنساۋلىعى بۇزىلعاندا پايدا بولادى. ەگەر تىلىڭىزدە ءۇلدىرلى اق داقتار بولسا، ول قىزىل جالپاق تەمىرەتكى دەپ اتالاتىن جاعداي بولۋى مۇمكىن: يممۋندى جۇيە اۋىز تىندەرىنە شابۋىل جاسايدى. بۇل ەكى جاعدايدا دا دياگنوزدى ناقتى انىقتاۋ ءۇشىن تەراپيەۆتكە كورىنگەن دۇرىس.
ال قىرسا دا كەتپەيتىن قاتتى اق جالپاق داقتار ۋاقىت وتە اۋىز قۋىسى قاتەرلى ىسىگىنە اكەلۋى مۇمكىن. سوندىقتان وزگەرىس بايقاعان بويدا دارىگەرگە بىردەن كورسەتكەن ءجون.
اشىق قىزىل ءتىل
اشىق قىزىل ءتىل كاۆاساكي اۋرۋىنىڭ بەلگىسى بولۋى مۇمكىن. ول قاۋىپتى ءارى سيرەك كەزدەسەتىن اۋرۋ. ول ادەتتە بالالاردا كەزدەسەدى جانە قان تامىرلاردىڭ ءىسىنۋىن تۋدىرادى.
سونداي-اق ول قىزامىق (سكارلاتينا) بەلگىسى بولۋى مۇمكىن. الايدا ەگەر ءتىلىڭىز تەگىس ءارى قىزىل ەكەنىن جانە تاماعىڭىزدىڭ اۋىرىپ تۇرعانىن بايقاساڭىز، بۇل ۆ3 دارۋمەنىنىڭ جەتىسپەۋىنىڭ بەلگىسى.
قارايعان ءتىل
قۇرامىندا ۆيسمۋت دەگەن ينگرەديەنتى بار ءدارى ىشكەن بولساڭىز، ول ءتىلدى قارا تۇسكە بوياۋى مۇمكىن. ودان قورقۋدىڭ قاجەتى جوق، ول زيانسىز. ءدارى كۋرسىن اياقتاعان سوڭ ءتىل ءتۇسى قايتادان قالىپقا كەلۋى كەرەك.
«تۇكپەن» قاپتالعان ءتىل
كەيدە تىلدە تۇككە ۇقسايتىن نارسە بايقاۋىڭىز مۇمكىن. ول ادەتتە اق، قوڭىر نەمەسە قارا ءتۇستى بولادى. اقۋىزدار تىلدەگى جاساندى تۇيىرشەكتەر جانە بۇدىرلاردى ۇزىنىراق «شاشتارعا» اينالدىرادى. ال ولارعا تاماق پەن باكتەريالار تۇسەدى. بۇل تۇزىلىمدەردى قىرىپ تاستاۋعا بولادى، الايدا ولار «تۇكپەن» قاپتالعان اق داقتار بولسا جانە ولار قىرساڭىز دا كەتپەسە، بۇل داقتار تاعى دا اۋىز قۋىسى قاتەرلى ىسىگىننىڭ پايدا بولۋىنا ىقپال ەتۋى مۇمكىن.
وتە تەگىس ءتىل
ەگەر ءتىلىڭىز سىزگە تەگىس جانە جىلتىر بولىپ كورىنسە، ودا ەشقانداي ۇساق تومپەشىكتەر بولماسا، بۇل اعزاعا قورەكتىك زاتتاردىڭ جەتىسپەيتىنىن بىلدىرەدى. سونىڭ ىشىندە، تەمىر، فولي قىشقىلى جانە ۆ توبىنىڭ درۋمەندەرىنىڭ جەتىسپەۋى مۇمكىن.
ءتىسىڭىزدى جۋعان كەزدە شەتكامەن ءتىلىڭىزدى دە تازالاۋدى ۇمىتپاڭىز. بۇل بىرىنشىدەن، دەنساۋلىعىڭىزعا پايدالى، ەكىنشىدەن، اۋىزدان جاعىمسىز ءيىس شىعارمايدى.