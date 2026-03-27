11:53, 27 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
استانا-تالدىقورعان باعىتىندا تىكەلەي قاتىنايتىن پويىز ىسكە قوسىلادى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 9 - ساۋىردەن باستاپ «استانا - اقتوعاي - تالدىقورعان» باعىتى بويىنشا تىكەلەي قاتىنايتىن پويىز ىسكە قوسىلادى، دەپ حابارلايدى ق ر كولىك مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
№122/121 «استانا - سەمەي - استانا» پويىزىنىڭ قۇرامىنا (تاسىمالداۋشى - «اراي ترانس KZ» ج ش س) ەكى ۆاگون - 1 كۋپەلىك جانە 1 پلاتسكارتتىق ۆاگون قوسىلادى.
- ولار اقتوعاي ستانتسياسىنا كەلگەننەن كەيىن بولەك پويىز قۇرامىندا تالدىقورعانعا دەيىن ساپارىن جالعاستىرادى. بۇل جولاۋشىلارعا ەشقانداي اۋىسىپ ءمىنۋسىز ىڭعايلى ساپار جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. پويىز كۇنارا جۇرەتىن بولادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.