    11:53, 27 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    استانا-تالدىقورعان باعىتىندا تىكەلەي قاتىنايتىن پويىز ىسكە قوسىلادى

    استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 9 - ساۋىردەن باستاپ «استانا - اقتوعاي - تالدىقورعان» باعىتى بويىنشا تىكەلەي قاتىنايتىن پويىز ىسكە قوسىلادى، دەپ حابارلايدى ق ر كولىك مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Запускается прямое железнодорожное сообщение по маршруту Астана — Талдыкорган
    Фото: Минтранспорта РК

    №122/121 «استانا - سەمەي - استانا» پويىزىنىڭ قۇرامىنا (تاسىمالداۋشى - «اراي ترانس KZ» ج ش س) ەكى ۆاگون - 1 كۋپەلىك جانە 1 پلاتسكارتتىق ۆاگون قوسىلادى.

    - ولار اقتوعاي ستانتسياسىنا كەلگەننەن كەيىن بولەك پويىز قۇرامىندا تالدىقورعانعا دەيىن ساپارىن جالعاستىرادى. بۇل جولاۋشىلارعا ەشقانداي اۋىسىپ ءمىنۋسىز ىڭعايلى ساپار جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. پويىز كۇنارا جۇرەتىن بولادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
