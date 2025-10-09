07:08, 09 - قازان 2025 | GMT +5
تىكەلەي ەفيردەگى توسىن وقيعا
استانا. قازاقپارات - 2006 -جىلى 8- مامىردا BBC ارناسىنىڭ تىكەلەي ەفيرىندە قىزىق وقيعا بولدى.
كونگودان كەلگەن تاكسي جۇرگىزۋشىسى گاي گوما BBC ستۋدياسىنا جۇمىس ىزدەپ كەلىپتى. الايدا ستۋديا قىزمەتكەرلەرى ونى IT ساراپشىسى گاي كيۋنيمەن شاتاستىرىپ، تىكەلەي ەفيرگە شىعارىپ جىبەرەدى. ءتىلشى وعان Apple مەن The Beatles اراسىنداعى سوت ءىسى تۋرالى كۇردەلى سۇراقتاردى جاۋدىرا باستايدى. سول ساتتە گاي گوما ءبىراز ابدىراپ قالسا دا، سابىر ساقتاپ، جاعدايدى تۇسىنە قويادى. ءسويتىپ، ول بارىنشا «اقىلدى» جاۋاپتار بەرىپ، سۇحباتتى ءساتتى اياقتاپ شىعادى. وسى وقيعادان كەيىن تاكسي جۇرگىزۋشىسى دەرەۋ تانىمال بولىپ، ءتۇرلى تەلەشوۋلاردىڭ جۇلدىزىنا اينالدى.
بەكزات قۇلشار
egemen.kz