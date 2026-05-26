تىكۇشاق، كورتەج، قىمبات كولىك: مەكتەپ مەرەكەسى ءسان-سالتانات شەرۋىنە اينالدى
اقتاۋ. KAZINFORM - ماڭعىستاۋداعى بيىلعى سوڭعى قوڭىراۋ تەك مەكتەپ مەرەكەسى عانا ەمەس، ناعىز ءسان-سالتانات شەرۋىنە اينالعانداي. الەۋمەتتىك جەلىدە جاڭاوزەن قالاسىنداعى №3 مەكتەپ تۇلەكتەرىنىڭ ۆيدەوسى جۇرتتىڭ قىزۋ تالقىسىنا ءتۇستى.
ولار جول تالعامايتىن كولىكتەردەن قۇرالعان ۇزىن-سونار اۆتوكورتەج ۇيىمداستىرىپ، ءتىپتى تىكۇشاقپەن جۇرگەن بەينەجازبا تاراتتى.
وسى بەينەجازباعا بايلانىستى جاڭاوزەن قالالىق ءبىلىم ءبولىمى رەسمي جاۋاپ بەردى. ايتۋىنشا، تىكۇشاق جاساندى ينتەللەكتپەن جاسالعان.
- 2026 -جىلعى 25 -مامىر كۇنى جاڭاوزەن قالاسىنداعى №3 جالپى ءبىلىم بەرەتىن مەكتەپتىڭ 11 -سىنىپ تۇلەكتەرى سالتاناتتى ءىس-شارا اياقتالعاننان كەيىن قالا اۋماعىنداعى ورتالىق الاڭداردا ەستەلىك فوتوسەسسيا ۇيىمداستىرعان. اتالعان ءىس-شارا بارىسىندا تۇلەكتەر تاراپىنان 10 اۆتوكولىكتەن قۇرالعان كورتەج پايدالانىلعانى انىقتالدى. الەۋمەتتىك جەلىلەردە تاراعان بەينەجازباداعى تىكۇشاق كورىنىسى جاساندى ينتەللەكت باعدارلاماسى ارقىلى جاسالعانى بەلگىلى بولدى. سونداي-اق بەينەماتەريالدا وقۋشىلار قولىنداعى اتقىلاعان زاتتىڭ كىشكەنتاي بالالارعا ارنالعان سۋسىن ەكەنى ناقتىلاندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ماڭعىستاۋ وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى 25 -مامىر كۇنى كۇشەيتىلگەن رەجيمدە جۇمىس ىستەپ، قوسىمشا پوليتسيا جاساعىن جۇمىلدىرعان.
- وتكىزىلگەن شارا بارىسىندا 236 اۆتوكولىك مامانداندىرىلعان ايىپپۇل تۇراعىنا قويىلىپ، زاڭناما تالاپتارىن بۇزعان 388 ازامات اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. سونىمەن قاتار الەۋمەتتىك جەلىلەردە جاريالانعان بارلىق بەينەماتەريالدى پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جەدەل تۇردە زەردەلەپ، ءاربىر دەرەك بويىنشا ءتيىستى تەكسەرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ، قولدانىستاعى زاڭناما اياسىندا شارالار قابىلداندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇعان دەيىن وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا جاڭاوزەندەگى مەكتەپ تۇلەكتەرىنىڭ ارەكەتىنە قاتىستى پىكىر بىلدىرگەن بولاتىن.
- مەن بۇل ۆيدەونى ءالى كورگەن جوقپىن. ءبىراق وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى مەن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ بىرلەسكەن بۇيرىعى (مەكتەپ ءبىتىرۋ كەشتەرىن ۇيىمداستىرۋعا تىيىم سالىندى) مىندەتتى ورىندالاتىن سيپاتتا ەكەنىن اتاپ وتكىم كەلەدى. ەگەر بۇل جاعداي قوعامدىق تارتىپكە قاتىستى بولسا، بالالار قاۋىپسىزدىگى ەرەجەلەرى بۇزىلسا، وندا زاڭناماعا سايكەس بۇل ارەكەت تەكسەرىلەدى، - دەدى ج. سۇلەيمەنوۆا ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، مەيرامحانالاردا، كافەلەردە، بانكەت زالدارىندا مەكتەپ ءبىتىرۋ كەشتەرىن ۇيىمداستىرۋعا جانە زاڭسىز قاراجات جيناۋعا تىيىم سالىندى. وسىعان بايلانىستى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى مەن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ بىرلەسكەن بۇيرىعى قابىلداندى.
اتاپ ايتقاندا، الماتىدا تۇلەكتەر اۆتوكورتەجى توقتالىپ، 21 اتا-انا جاۋاپقا تارتىلدى.