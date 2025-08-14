ەتيكا ءىسى: تايلاند سوتى پرەمەر-ءمينيستردىڭ تاعدىرىن 29 -تامىزدا شەشەدى
استانا. KAZINFORM - تايلاند كونستيتۋتسيالىق سوتى پحەتحونگتحان چيناۆات ءىسى بويىنشا شەشىمدى 29 - تامىزدا شىعارادى، دەپ جازادى شينحۋا.
تايلاند كونستيتۋتسيالىق سوتى سارسەنبى كۇنى مالىمدەمە جاساپ، ەتيكالىق نورمالاردى بۇزدى دەگەن ايىپپەن ۋاقىتشا قىزمەتىنەن شەتتەتىلگەن پرەمەر- مينيستر پحەتحونگتحان چيناۆاتقا قاتىستى شەشىمدى 29 -تامىزدا جاريالايتىنىن حابارلادى.
سوتتىڭ مالىمەتىنشە، 21-تامىزدا ەكى كۋاگەردىڭ، ونىڭ ىشىندە پحەتحونگتحان چيناۆات پەن ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ باس حاتشىسىنىڭ قاتىسۋىمەن تىڭداۋ وتەدى.
تاراپتار - تالاپكەر نەمەسە جاۋاپكەر - ەگەر قورىتىندى دالەل كەلتىرگىسى كەلسە، 27 -تامىزعا دەيىن سوتقا جازباشا نۇسقادا ۇسىنۋى قاجەت.
ايتا كەتەيىك، 1- شىلدەدە سوت سەناتورلار توبىنىڭ تالاپ- ارىزىن قابىلداعاننان كەيىن پحەتحونگتحان چيناۆاتتى قىزمەتىنەن ۋاقىتشا شەتتەتۋ تۋرالى شەشىم شىعارعان بولاتىن. بۇل تالاپ ۇكىمەت پەن كامبودجا اراسىنداعى شەكارا ماسەلەسىنە قاتىستى جاسىرىن تەلەفون اڭگىمەسىنىڭ جاريا بولىپ كەتۋىمەن بايلانىستى تۋىنداعان.
بىلتىر تامىزدا 37-جاستاعى پحەتحونگتحان چيناۆات كورول ۆاچيرالونگكورننىڭ رەسمي ماقۇلداۋىن العاننان كەيىن تايلاندتىڭ ەڭ جاس پرەمەر- ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالدى.
پحەتحونگتحان - بۇرىنعى پرەمەر- مينيستر تاكسين چيناۆاتتىڭ كەنجە قىزى. ول 2001-2005 جانە 2011-2014 -جىلدارى بۇل قىزمەتتە بولعان اكەسى مەن تاتەسى يينگلاك چيناۆاتتىڭ ءىزىن جالعاستىرىپ وتىر. سايلاۋ قورىتىندىسى بويىنشا ول - ەلدى باسقاراتىن ەكىنشى ايەل جانە چيناۆات وتباسىنىڭ وسى لاۋازىمدى اتقارعان ءۇشىنشى مۇشەسى.