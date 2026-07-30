تيك-توكتا ءبىر-ءبىرىن ۇرىپ-سوققان ەكى جاس جازاعا تارتىلدى
استانا. kazinform - جامبىل وبلىسىندا TikTok-تا تىكەلەي ەفير وتكىزىپ، دونات جيناۋ ءۇشىن ءبىر-بىرىنە ادەيى دەنە جاراقاتىن سالعان ەكى 19 جاستاعى تۇرعىن جاۋاپقا تارتىلدى.
وقيعا الەۋمەتتىك جەلىلەرگە جۇرگىزىلگەن مونيتورينگ بارىسىندا انىقتالعان. اكىمشىلىك ىستەردىڭ ماتەريالدارىنا تىكەلەي ەفيردىڭ بەينەجازباسى، حاتتامالار جانە قاتىسۋشىلاردىڭ تۇسىنىكتەمەلەرى ەنگىزىلگەن.
بايزاق اۋداندىق سوتىنىڭ مالىمەتىنشە، شىلدە ايىندا بويجەتكەن مەن جىگىت سارىكەمەر اۋىلىنداعى ۇيدەن TikTok-تا تىكەلەي ەفير جۇرگىزگەن. كورەرمەن سانىن ارتتىرىپ، دونات الۋ ماقساتىندا ولار ادەيى ءبىر-بىرىنە كۇش قولدانىپ، بالاعات سوزدەر ايتقان.
سوت ولاردىڭ ارەكەتىن اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ 434-بابىنىڭ 1-بولىگى بويىنشا ۇساق بۇزاقىلىق دەپ تانىدى. سوت وتىرىسىندا ەكى قاتىسۋشى دا كىناسىن مويىندادى. بويجەتكەن جاساعان ارەكەتىنە وكىنىش ءبىلدىرىپ، ماتەريالدىق جاعدايىنىڭ قيىندىعىن العا تارتىپ، وزىنە قوعامدىق جۇمىستار تاعايىنداۋدى سۇرادى. ال جىگىت ايىپپۇلمەن شەكتەلۋدى ءوتىندى.
جازا تاعايىنداۋ كەزىندە سوت ولاردىڭ كىناسىن مويىنداۋىن، وكىنگەنىن جانە جاس ەكەنىن ەسكەردى. قىزعا قاتىستى جاۋاپكەرشىلىكتى اۋىرلاتاتىن ءمان-جايلار انىقتالعان جوق.
سوت شەشىمىمەن بويجەتكەنگە 30 ساعات قوعامدىق جۇمىس تاعايىندالدى، ال جىگىتكە 86 مىڭ تەڭگە كولەمىندە ايىپپۇل سالىندى.
قاۋلى ازىرگە زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.
ايتا كەتەيىك، جامبىل وبلىسىندا 25 مىڭ تەڭگە ءۇشىن TikTok-تا الاياقتىق جاساعان ايەل 2,5 جىلعا سوتتالدى.