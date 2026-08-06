تىك ءجۇرۋ ادامنىڭ شەشىم قابىلداۋىنا اسەر ەتەدى
استانا. KAZINFORM - تىك ءجۇرۋ ادامنىڭ كوڭىل كۇيىنە عانا ەمەس، شەشىم قابىلداۋىنا دا ىقپال ەتۋى مۇمكىن. وسىنداي قورىتىندىعا كانادانىڭ ماكگيلل ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى جۇرگىزگەن جاڭا زەرتتەۋ ناتيجەسىندە كەلدى.
زەرتتەۋگە ۋنيۆەرسيتەتتىڭ 200 گە جۋىق ستۋدەنتى مەن قىزمەتكەرى قاتىستى. ەڭ قىزىعى، زەرتتەۋشىلەر قاتىسۋشىلارعا دەنەسىن تىك ۇستاۋدى نەمەسە ەڭكەيۋدى ارنايى تاپسىرماعان. ونىڭ ورنىنا جۇمىس ورنىن ءارتۇرلى ەتىپ ۇيىمداستىرعان: ءبىر توپقا پلانشەت بيىكتەۋ تىرەۋىشكە قويىلىپ، ولار ەرىكسىز تىك وتىرسا، ەكىنشى توپقا قۇرىلعى الاسا ۇستەلگە ورنالاستىرىلىپ، قاتىسۋشىلاردىڭ ەڭكەيۋىنە تۋرا كەلگەن.
ودان كەيىن قاتىسۋشىلار تاۋەكەلگە بەيىمدىلىكتى باعالايتىن تاپسىرما ورىندادى. ولار ۆيرتۋالدى شاردى ۇرلەۋى كەرەك بولدى: شار ۇلكەيگەن سايىن سىياقى كولەمى ارتقانىمەن، جارىلىپ كەتسە، جينالعان ۇپاي تۇگەل جويىلاتىن.
ناتيجەسىندە تىك وتىرعان ادامدار تاۋەكەلدى سانالى تۇردە كوبىرەك قابىلداپ، جوعارى ناتيجە كورسەتكەن. سونىمەن قاتار ساۋالناما بارىسىندا ولار وزدەرىن سەنىمدىرەك سەزىنەتىنىن، ماقتانىش سەزىمى مەن جاعىمدى ەموتسيالارىنىڭ جوعارى ەكەنىن ايتقان.
زەرتتەۋشىلەر دەنە قالپىن ءدال باعالاۋ ءۇشىن مويىننىڭ ەڭكەيۋ بۇرىشىن ولشەيتىن ارنايى كومپيۋتەرلىك باعدارلامانى پايدالانعان. بۇل ءادىس قاتىسۋشىلاردىڭ تاجىريبەنىڭ ناقتى ماقساتىن اڭعارماۋىنا مۇمكىندىك بەرىپ، ناتيجەلەردىڭ وبەكتيۆتىلىگىن ارتتىرعان. قاتىسۋشىلاردىڭ باسىم بولىگى وزدەرىنىڭ دەنە قالپى ادەيى وزگەرتىلگەنىن مۇلدە بايقاماعان.
زەرتتەۋ جەتەكشىسى، پروفەسسور حورحە ارموني بۇل ناتيجەلەردى اسىرا باعالاماۋعا شاقىرادى. ونىڭ ايتۋىنشا، دۇرىس قالىپتا وتىرۋ ادامنىڭ ءومىرىن تۇبەگەيلى وزگەرتىپ جىبەرەدى دەۋگە بولمايدى. الايدا جۇمىس ورنىنىڭ ەرگونوميكاسى سياقتى كۇندەلىكتى قورشاعان ورتا فاكتورلارى ادامنىڭ كوڭىل كۇيى مەن مىنەز- قۇلقىنا ءبىز بايقامايتىنداي دارەجەدە اسەر ەتۋى مۇمكىن.
عالىمداردىڭ پىكىرىنشە، بۇل باعىتتاعى زەرتتەۋلەر بولاشاقتا جۇمىس ورىندارىن ۇيىمداستىرۋدىڭ پسيحولوگيالىق ساۋلىققا اسەرىن تەرەڭىرەك تۇسىنۋگە جول اشادى.