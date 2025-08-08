تىعىرىققا تىرەلگەن گازادا تارتىپسىزدىك بەلەڭ الا باستادى - د د س ۇ
استانا. KAZINFORM - دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ باس ديرەكتورى تەدروس ادانوم گەبرەيەسۋس بەيسەنبى كۇنى تىعىرىققا تىرەلگەن گازادا تارتىپسىزدىك بەلەڭ الا باستاعانىن ايتتى. سونداي-اق ول شۇعىل مەديتسينالىق كومەكتى قاجەت ەتەتىن ادامداردى انكلاۆتان ەۆاكۋاتسيالاۋ ءۇشىن گۋمانيتارلىق ءدالىز جاساۋعا شاقىردى، دەپ جازادى شينحۋا.
- ادامدار اشتىقتان عانا ەمەس، ازىق ىزدەپ جانكەشتى ارەكەتتەردىڭ سالدارىنان، اۋرۋدان ءولىپ جاتىر، - دەدى د د س ۇ باس ديرەكتورى جەنەۆادا وتكەن بريفينگ بارىسىندا.
بۇل رەتتە ول 27-مامىر كۇنى ازىق-تۇلىك تاراتاتىن ورىنداردان تاماق الۋ كەزىندە 1600 ادامنىڭ قۇربان بولعانىن، 12 مىڭ ادامنىڭ جاراقات العانىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ سوزىنشە، گازا تۇرعىندارىنىڭ باستى دەگەن قىزمەتتەرگە قول جەتكىزۋ مۇمكىندىگى شەكتەۋلى، ولار ازىق-تۇلىك جەتكىزىلىمىنە قويىلعان توسقاۋىل سالدارىنان زارداپ شەگىپ جاتىر.
- تويىپ تاماق ىشە الماۋ وندا ادەتتەگى جاعداي، ال اشتىقتان ءولىپ جاتقاندار سانى كۇن ساناپ ءوسىپ كەلەدى، - دەدى ول.
بۇل رەتتە ول شىلدە ايىندا 5 جاسقا دەيىن 12 مىڭ بالانىڭ قاتتى اشىققانىن جەتكىزدى. بۇل تاريحتاعى ەڭ جوعارعى كورسەتكىش بولىپ وتىر.
ادامدار سانىنىڭ شەكتەن تىس تىعىز شوعىرلانۋى، سۋمەن قامتۋ مەن سانيتارلىق جانە گيگيەنالىق جاعدايدىڭ ناشارلىعىنان اۋرۋ جۇقتىرۋ ءورشىپ بارادى.
د د س ۇ باس ديرەكتورى قاقتىعىس باستالعان 2023 -جىلدىڭ قازان ايىنان بەرى ۇيىم گازادان 7522 ادامنىڭ ەۆاكۋاتسيالانۋىنا كومەك كورسەتكەنىن جەتكىزدى. الايدا انكلاۆتا ءالى 14,8 مىڭ ادام ارنايى مامانداندىرىلعان مەديتسينالىق كومەككە ءزارۋ.
وسىعان دەيىن گازا سەكتورىندا گۋمانيتارلىق جۇك كولىگى اۋدارىلىپ، 20 ادام مەرت بولعانى تۋرالى جازدىق.