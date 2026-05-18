تىعىراققا تىرەلگەن كەلىسسوز: ا ق ش يرانعا اسكەر كىرگىزۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسسوزدەر تىعىرىققا تىرەلدى. تاراپتار ءبىر-بىرىنە ورىنداي المايتىن تالاپتار قويىپ وتىر. جاقىن ارالىقتا قاقتىعىس قايتا جالعاسۋى مۇمكىن.
ءبىر-بىرىنە قايشى تالاپ
يراننىڭ مەملەكەتتىك Fars اگەنتتىگى ا ق ش- تىڭ تەگەرانعا قويعان تالاپتار ءتىزىمىن جاريالادى. وندا ۆاشينگتون كەلىسسوزدەردىڭ ەكىنشى كەزەڭى ءوتۋ ءۇشىن بەس تالاپ قويعان. ولاردىڭ يران اۋماعىنان 400 كەلى بايىتىلعان ۋراندى الىپ كەتۋ، وسىدان بىلاي ەل اۋماعىندا تەك ءبىر عانا يادرولىق نىساننىڭ جۇمىس ىستەۋى سياقتى تالاپتار بار.
بۇدان بولەك، ا ق ش سوعىس شىعىندارىن وتەۋدەن جانە يران اكتيۆتەرىنىڭ بۇعاتتان شىعارۋدان باس تارتقان.
يران بيلىگى «وسىنداي تالاپتار قويۋ ارقىلى ا ق ش سوعىستا جەتە الماعان ماقساتتارىنا جەتۋدى كوزدەيدى» دەپ باعالادى. يران بيلىگى قارجىلاندىراتىن Mehr اگەنتتىگى «كەلىسسوزدەر تىعىرىققا تىرەلدى» دەپ جازدى. تەگەران تالاپتار ورىندالعان كۇننىڭ وزىندە ا ق ش پەن يزرايلدەن تونەتىن قاۋىپ ساقتالا بەرەدى دەپ ەسەپتەيدى.
Fars اگەنتتىگى بۇعان دەيىن يران بيلىگىنىڭ ا ق ش- قا ۇسىنعان تالاپتارىن دا جاريالاعان. ونىڭ ىشىندە سوعىستى توقتاتۋ، يرانعا سالىنعان سانكسيالاردى الىپ تاستاۋ، مۇزداتىلعان اكتيۆتەردى بۇعاتتان شىعارۋ، سوعىستان كەلگەن شىعىنداردى وتەۋ جانە يراننىڭ ورمۇز بۇعازىنداعى تاۋەلسىزدىگىن مويىنداۋ تالاپتارى بار.
بۇعان دەيىن، 12-مامىردا ءدال وسى Fars اگەنتتىگى اتالمىش تالاپتار ورىندالماسا، يران كەلىسسوزگە كەلمەيتىنىن جازعان.
سوعىسقا دايىندىق
The New York Times گازەتىنىڭ جازۋىنشا، قازىر ا ق ش پەن يزرايل يرانعا قارسى قايتادان سوعىس باستاۋ ءۇشىن قارقىندى دايىندىق جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. ىقتيمال وپەراتسيالاردىڭ اراسىندا يرانعا ا ق ش- تىڭ ارنايى جاساعىن جىبەرىپ، بايىتىلعان ۋران جاسىرىنعان يادرولىق نىسانداردى تابۋ نۇسقاسى ايتىلادى.
«شامامەن بەس مىڭعا جۋىق تەڭىز جاياۋ اسكەرى مەن ەليتالىق 82-اۋە-دەسانت ديۆيزياسىنىڭ ەكى مىڭعا جۋىق ساربازى ايماقتا بۇيرىق كۇتىپ تۇر»، - دەپ جازادى The New York Times.
ەگەر بۇل وپەراتسيا تاڭدالماسا، وندا ا ق ش پەن يزرايل يراننىڭ اسكەري جانە ەنەرگەتيكالىق نىساندارىن اتقىلاۋدى ودان ءارى جالعاستىرۋ مۇمكىن.
ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا قارسى سوعىسى 28-اقپاندا باستالعان. اۋە شابۋلى سالدارىنان اياتوللا ءالي حامەنەي قازا تاپقان. قازىر بيلىك باسىندا وتىرعان ونىڭ ۇلى مۇجتابا حامەنەي جاراقات العان. تەگەران قارىمتا جاۋاپ رەتىندە ا ق ش- تىڭ تاياۋ شىعىستاعى اسكەري بازالارى مەن يزرايلدى اتقىلاعان.
ساۋىردە تاراپتار پاكىستاننىڭ اراعايىندىعىمەن اتىستى ۋاقىتشا توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلگەن. ءبىراق وسى ۋاقىت ارالىعىندا قوس تاراپ تا ول كەلىسىمدى بىرنەشە رەت بۇزعان. 13-ساۋىردە ا ق ش فلوتى ورمۇز بۇعازىن بۇعاتتاعان. ال يران دروندارى اراگىدىك پارسى شىعاناعى ەلدەرىندەگى نىساندار مەن كەمەلەردى اتقىلاپ كەلەدى.