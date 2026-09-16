تيبەتتى باعىندىرعان جاڭا قىتايلىق گيبريد كروسسوۆەر تانىستىرىلدى
استانا. KAZINFORM - قىتايلىق Chery مەن Jaguar Land Rover بىرلەسكەن كاسىپورنى Chery Jaguar Land Rover (CJLR) جاڭا Freelander 8 plug-in گيبريد كروسسوۆەرىنىڭ مۇمكىندىگىن تيبەت تاۋلارىندا سىناپ كوردى.
كولىك تەڭىز دەڭگەيىنەن 6002,33 مەتر بيىكتىككە كوتەرىلىپ، گيبريد اۆتوموبيلدەر اراسىنداعى گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەندى.
تەڭىز دەڭگەيىنەن 6 شاقىرىم بيىكتىكتە
كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، Freelander 8 قىتاي نارىعىنا 19-قىركۇيەكتەن باستاپ جەتكىزىلە باستايدى. كەيىن مودەلدى باسقا ەلدەرگە شىعارۋ جوسپارلانىپ وتىر.
Freelander 8- ءدىڭ تيبەتتەگى سىناعى ونىڭ جولسىز جەردەگى مۇمكىندىگىن كورسەتۋ ماقساتىندا ۇيىمداستىرىلعان. كروسسوۆەر 6002,33 مەتر بيىكتىككە كوتەرىلىپ، گيبريد اۆتوموبيلدەردىڭ وسى ساناتىنداعى الدىڭعى رەكوردتى جاڭارتتى.
بۇعان دەيىنگى كورسەتكىش BYD كومپانياسىنىڭ رامالى FangChengBao Leopard 5 مودەلىنە تيەسىلى بولعان. ول 5980,05 مەتر بيىكتىككە كوتەرىلگەن ەدى.
Freelander 8- ءدىڭ ەرەكشەلىگى - ونىڭ كادىمگى كروسسوۆەرلەرگە قاراعاندا جولسىز جەرگە بەيىمدەلگەن تەحنيكالىق مۇمكىندىكتەرىنىڭ كوپتىگىندە. اۆتوموبيلدە تولىق جەتەك جۇيەسى جانە ەكى ەلەكتر قوزعالتقىشى بار. Pro نۇسقاسىنان باسقا بارلىق جيناقتامادا دوڭگەلەكارالىق ديففەرەنسيالداردى بۇعاتتاۋ جۇيەسى قاراستىرىلعان.
ارتقى ەلەكتر قوزعالتقىشى ەكى ساتىلى رەدۋكتورمەن جۇمىس ىستەيدى. بۇل جۇيە تىك ءارى كۇردەلى ورلەردى ەڭسەرۋگە كومەكتەسەدى.
كولىكتىڭ كليرەنسى 220 ميلليمەتر. كىرۋ بۇرىشى - 20 گرادۋس، شىعۋ بۇرىشى - 25 گرادۋس. سونىمەن قاتار Freelander 8 تەرەڭدىگى 900 ميلليمەترگە دەيىنگى سۋدان وتە الادى.
830 ات كۇشى بار گيبريد
Freelander 8 Chery كومپانياسىنىڭ E0X مودۋلدىك پلاتفورماسىنىڭ نەگىزىندە جاسالعان. اۆتوموبيل 800 ۆولتتىق ەلەكتر ارحيتەكتۋراسىن پايدالانادى.
كولىكتىڭ ۇزىندىعى - 5118 م م، ەنى - 2050 م م، بيىكتىگى - 1898 م م. دوڭعالاق بازاسى 3040 ميلليمەترگە جەتەدى.
كروسسوۆەردىڭ تولىق تاۋەلسىز پنيەۆماتيكالىق اسپاسى بار. الدىڭعى بولىگىندە قوس كولدەنەڭ ءيىن، ارتقى جاعىندا كوپيىندى جۇيە قولدانىلعان. بۇعان قوسا مودەل تولىق باسقارىلاتىن شاسسيگە يە: ارتقى دوڭگەلەكتەر 10 گرادۋسقا دەيىن بۇرىلا الادى. بۇل كولىكتىڭ بۇرىلۋ راديۋسىن قىسقارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
كۇشتىك قوندىرعى تەك plug-in گيبريد تۇرىندە ۇسىنىلادى. مۇندا 1,5 ليترلىك تۋربوبەنزين قوزعالتقىشى ورناتىلعان. ونىڭ قۋاتى - 156 ات كۇشى. دەگەنمەن بەنزين قوزعالتقىشى دوڭگەلەكتەرمەن مەحانيكالىق بايلانىسپاعان. ول گەنەراتور قىزمەتىن اتقارىپ، اككۋمۋلياتوردى قۋاتتايدى. ال كولىكتى قوزعالىسقا كەلتىرەتىن - ەكى ەلەكتر قوزعالتقىشى.
الدىڭعى ەلەكتر موتورىنىڭ قۋاتى 490 ات كۇشىنە، ارتقىسىنىڭ قۋاتى 340 ات كۇشىنە جەتەدى. جۇيەنىڭ جيىنتىق قۋاتى - 830 ات كۇشى، ال ماكسيمالدى اينالۋ مومەنتى - 813 ن م.
Freelander 8100 ك م/ساعات جىلدامدىققا 4,6 سەكۋندتا جەتە الادى. ماكسيمالدى جىلدامدىعى - 220 ك م/ساعات.
60,33 ك ۆ ت/ساعات اككۋمۋلياتور باتارەياسى اۆتوموبيلگە ىشتەن جانۋ قوزعالتقىشىن قوسپاي-اق 310 شاقىرىمعا دەيىن جۇرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل كورسەتكىش CLTC سيكلى بويىنشا بەرىلگەن. ال WLTP ولشەمى بويىنشا ەلەكتر قۋاتىمەن جۇرەتىن قاشىقتىق - 221 شاقىرىم.
اۆتوموبيلدىڭ بوس سالماعى 2980 كيلوگرام. كروسسوۆەر سالماعى 2 تونناعا دەيىنگى تىركەمەنى سۇيرەي الادى.
ءۇش قاتارلى نۇسقاسى دا بار
Freelander 8 سالونى بەس نەمەسە التى ورىندىق بولىپ ۇسىنىلادى. بەس ورىندىق نۇسقادا ەكى قاتار، ال التى ورىندىق موديفيكاتسيادا ءۇش قاتار بار.
كولىكتىڭ ينتەرەرىندە زاماناۋي مۋلتيمەدياعا ەرەكشە ءمان بەرىلگەن. الدىڭعى پانەلدىڭ جوعارعى بولىگىن 8K اجىراتىمدىلىعى بار 46,3 ديۋيمدىك ەكران الىپ جاتىر. ورتالىق مۋلتيمەديا ديسپلەيىنىڭ دياگونالى - 15,6 ديۋيم.
ارتقى جولاۋشىلار ءۇشىن توبەگە 17,3 ديۋيمدىك جەكە ەكران ورناتىلعان. اۋديوجۇيەدە Harman Kardon كومپانياسىنىڭ 23 ديناميگى بار. قىمبات نۇسقالارىندا سالونعا 10 ليترلىك شاعىن توڭازىتقىش تا ورناتىلادى.
ليدار مەن Huawei جۇرگىزۋشى كومەكشىسى
Freelander 8 ەلەكتروندى جۇرگىزۋشى كومەكشىلەرىنىڭ زاماناۋي كەشەنىمەن جابدىقتالعان. ءتىپتى بازالىق نۇسقادا ليدار جانە Qualcomm Snapdragon 8397 پروتسەسسورى بار.
بۇل جابدىق Huawei Qiankun ADS 5.0 جۇرگىزۋشىگە كومەك كورسەتۋ جۇيەسىنىڭ جۇمىس ىستەۋىنە مۇمكىندىك بەرەدى. جۇيە SAE جىكتەمەسى بويىنشا ەكىنشى دەڭگەيلى جۇرگىزۋ اۆتوماتتاندىرۋىنا جاتادى. ياعني اۆتوموبيل كوپتەگەن جۇرگىزۋ وپەراتسيالارىن بەلگىلى ءبىر جاعدايلاردا اۆتوماتتاندىرا الادى، ءبىراق جۇرگىزۋشى جولدى باقىلاپ، كولىكتى باسقارۋعا دايىن بولۋى ءتيىس.
Freelander برەندى ەندى داميدى
Freelander 8 - CJLR قولداۋىمەن ىسكە قوسىلعان Freelander برەندىنىڭ العاشقى مودەلى. قىتاي بۇل اۆتوموبيلدىڭ نەگىزگى نارىعى بولماق. الايدا كومپانيا الداعى ۋاقىتتا مودەلدى باسقا ەلدەرگە دە شىعارۋدى جوسپارلاپ وتىر.
2026-2030-جىلدار ارالىعىندا Freelander برەندىمەن كەمىندە التى جاڭا مودەل شىعارماق. بۇل كولىكتەر Chery پلاتفورمالارى نەگىزىندە جاسالادى. Jaguar Land Rover جوبالارعا نەگىزىنەن ديزاين باعىتى بويىنشا قاتىسادى.
Freelander 8 ءوندىرىسى 3-تامىزدا باستالعان. مودەلدىڭ رەسمي تانىستىرىلىمى 17-تامىزدا ءوتتى، ال 3-قىركۇيەكتە قىتايداعى بولشەك ساۋدا باعالارى جاريالاندى.
باعاسى قانشا؟
قىتاي نارىعىندا بەس ورىندىق Freelander 8 Pro نۇسقاسىنىڭ باستاپقى باعاسى 289900 يۋان، ياعني شامامەن 20,2 ميلليون تەڭگە. ال التى ورىندىق توپتىق First Edition نۇسقاسىنىڭ باعاسى 439900 يۋاننان باستالادى. بۇل شامامەن 30,7 ميلليون تەڭگەگە تەڭ.
وسىلايشا، Freelander 8 تەك ۇلكەن ءارى قۋاتتى plug-in گيبريد رەتىندە عانا ەمەس، جولسىز جەردەگى مۇمكىندىگىن دە كورسەتۋگە تىرىسقان مودەل رەتىندە نارىققا شىعىپ وتىر. ال تيبەتتە 6002,33 مەتر بيىكتىككە كوتەرىلۋى ونىڭ تەحنيكالىق الەۋەتىن كورسەتۋگە باعىتتالعان ماڭىزدى سىناقتاردىڭ بىرىنە اينالدى.