«تۇياق» فيلمى ءتۇسىرىلىپ جاتىر
وتاندىق كينو الەمى تاعى ءبىر قۇندى كارتينامەن تولىعادى. بۇل جولى رەجيسسەرلەر «تۇياق» اتتى جاڭا فيلمنىڭ تۇسىرىلىمىنە كىرىستى.
تۋىندى - ەستۋ جانە سويلەۋ قابىلەتى شەكتەۋلى جانداردىڭ تاعدىرى، وتباسى قۇندىلىعى جايىندا سىر شەرتەتىن العاشقى تولىق مەتراجدى فيلم. وقيعا جەلىسى بويىنشا تۋا ءبىتتى ەستۋ قابىلەتىنەن ايىرىلعان سابىر، ونىڭ ءىنىسى جانە اناسىنىڭ ءومىرى سۋرەتتەلەدى. ايرانداي ۇيىعان شاڭىراق 20 جىل بۇرىن جوعالعان اكەنىڭ ورالۋىمەن كۇرت وزگەرەدى. بۇل سىناقتان شاراسىز ۇنسىزدىككە دۋشار بولعان سابىر قالاي وتەدى؟
اۆتور دراما بارىسىندا ءار كەيىپكەردىڭ جان سىرىن كوركەم جەتكىزۋگە تىرىسادى ءارى كارتينا قالىڭ كورەرمەننىڭ كوڭىلىنەن شىعادى دەگەن نيەتتە. فيلم مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى، ۇلتتىق كينونى قولداۋ مەملەكەتتىك ورتالىعىنىڭ قولداۋىمەن ءتۇسىرىلىپ جاتىر.
نۇرعيسا ءالمۇرات، قويۋشى رەجيسسەر:
- ەستۋ، سويلەۋ مۇمكىندىگى ناشار جاندار جايىندا العاشقى فيلم. ارينە ءوزىمىزدىڭ تاراپىمىزدان ول كىسىلەردىڭ ومىرلەرىن، ىشكى دۇنيەسىن اشۋعا تىرىستىق. ولار الەمدى قالاي قابىلدايدى. قاراپايىم سويلە، ەستۋ بىلەتىن ادامدارمەن قارىم-قاتىناستارى قانداي سونى اشۋعا تىرىستىق. اكەنىڭ بالاعا، بالانىڭ اناعا نەمەسە ايەل مەن كۇيەۋىنىڭ ارا قاتىناسى وتباسىلىق قۇندىلىقتار كورسەتىلەدى.