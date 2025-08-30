تيان-شاننىڭ جەڭىس شىڭىنا شىققان الپينيستكە ەندى كومەك بارمايدى
تيان-شاننىڭ ەڭ بيىگى جەڭىس شىڭىنا شىققان الپينيستكە ەندى كومەك بارمايدى. ويتكەنى كۇن رايى ناشارلاپ كەتتى. ناتاليا ناگوۆيتسىنا اياعىن سىندىرىپ الىپ، 12-تامىزدان بەرى 7200 مەتر بيىكتە جاتىر. ءولى-ءتىرىسى ءالى دە بەلگىسىز.
بۇعان دەيىن الپينيستەر دە، تىكۇشاق تا كوتەرىلگەنمەن كومەكتەسە المادى. سپورتشىنىڭ ۇلى ميحايل ناگوۆيتسىن الەۋمەتتىك جەلىدە مالىمدەمە جاساپ، قىرعىزستان بيلىگىنەن قۇتقارۋ شاراسىن قايتادان جالعاستىرۋدى وتىنگەن ەدى. ءبىراق قۇقارۋشىلار تالپىنعانىمەن ناتيجە بولمادى. ەكى اپتادان استام ۋاقىت شىڭ باسىندا اس-سۋسىز جاتقان رەسەيلىك الپينيست قوزعالىسسىز قالدى. ناتاليا ناگوۆيتسىنانىڭ ۇلى مالىمدەمە جاساعان سوڭ، قىرعىزستان قۇتقارۋشىلارى قۇتقارۋ جۇمىستارىنا تاعى ءبىر مارتە تالپىنىپ كوردى. ولار اۋەلى درون ۇشىرىپ، الپينيستىڭ شاتىرىن باقىلاعان. الايدا ەش قيمىل بايقالمادى. قىرعىزستان توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتى بويىنشا جەڭىس شىڭىنا اسكەري درون جىبەرىلگەن. 7140 مەتر بيىكتىكتەگى شاتىر ايقىن كورىنگەنىمەن، وپەراتورلار ەشقانداي قوزعالىستى اڭداي الماعان.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، ناتاليا ناگوۆيتسىنا 12- تامىزدا شىڭنان ءتۇسۋ كەزىندە اياعىن سىندىرىپ العان ەدى. سودان بەرى ونى ەۆاكۋاتسيالاۋعا ءۇش رەت ارەكەت جاسالدى. اسكەري تىكۇشاق تا ۇشىرىلعان، ءبىراق كۇن رايىنىڭ قولايسىزدىعىنان تىكۇشاقتىڭ ءوزى اپاتتى جاعدايدا قونۋعا ءماجبۇر بولىپ، وپەراتسيا ءساتسىز اياقتالدى. كەيىن بىرنەشە ءجۇز مەتر تومەنىرەكتەن ناتالياعا جەتىپ، كومەك كورسەتۋگە تىرىسقان يتاليالىق كاسىبي الپينيستىڭ دەنەسى تابىلدى.
ەدۋارد كۋباتوۆ، قىرعىزستان الپينيزم فەدەراتسياسى پرەزيدەنتى:
- قازىر تاۋ بوكتەرىندە كورىنۋ قاشىقتىعى 10 مەتردەن اسپايدى. جەڭىس شىڭى تاريحىندا 7200 مەتر بيىكتەن ادام قۇتقارۋ وقيعاسى بۇرىن- سوڭدى بولماعان. قىرعىزستاننىڭ توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى سپورتشى ايەلدى حابار- وشارسىز كەتكەندەر تىزىمىنە قوستى.
ەسكە سالا كەتەيىك، ناگوۆيتسىنانىڭ كۇيەۋى سەرگەي ناگوۆيتسىن 2021 -جىلى ءدال وسى حان ءتاڭىرى شىڭىندا وپات بولعان ەدى. جەتى مىڭ مەترگە جۋىق بيىكتە ينسۋلت العان. كەيىن ناتاليانىڭ ءوزى اراعا ءبىر جىل سالىپ سول شىڭعا قايتا ورمەلەپ، ەسكەرتكىش تاقتايشا ورناتقان. ەندى ناتاليا ناگوۆيتسىنانىڭ ءوزى دە تالايلار تاۋەكەل ەتە الماعان جەڭىس شىڭىنا كەلەر جىلعا دەيىن جاتۋى مۇمكىن. ويتكەنى ونى سۇيەگىن تۇسىرۋگە 2026 -جىلدىڭ كوكتەمىندە عانا مۇمكىندىك بولادى. قازىر ول جاتقان زاۋ بيىكتە الاي-تۇلەي بوران باستالىپ كەتتى. جالپى وسى تامىز ايىنىڭ وزىندە بۇل بيىككە شىققان بەس ادام وپات بولعان. ولاردىڭ ەكەۋى يران، تاعى ەكەۋى رەسەي ازاماتى جانە ءبىر يتاليالىق بار.
https://24.kz