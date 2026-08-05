تيان-شان قوڭىر ايۋىنىڭ سيرەك ساتتەرىن فوتوتۇزاق ۆيدەوعا ءتۇسىرىپ الدى
استانا. KAZINFORM - تابيعات جاناشىرلارى الماتى مەملەكەتتىك تابيعي قورىعى اۋماعىندا مەكەندەيتىن تيان-شان قوڭىر ايۋىنىڭ فوتوتۇزاققا ءتۇسىپ قالعان ەرەكشە ءارى قىزىقتى ساتتەرىن جاريالادى.
تابيعاتتاعى ەركىن تىرشىلىگىنەن سىر شەرتەتىن بۇل بىرەگەي كادرلار قوڭىر ايۋدىڭ تابيعي مىنەز-قۇلقى مەن ءومىر سالتىن جاقىنىراق تانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۇلتتىق پارك قىزمەتكەرلەرى جابايى جانۋارلاردى كورگەن جاعدايدا ولاردى تاماقتاندىرۋعا تىرىسپاۋعا شاقىرعان ەدى. سونداي-اق، پارك اۋماعىندا تاماق قالدىقتارىن قالدىرماۋ جونىندە قاتاڭ ەسكەرتۋ جاساعان بولاتىن.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعاكن دەيىن ىلە الاتاۋى مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركى 2026 -جىلعى اقپان ايىندا سپۋتنيكتىك قارعىباۋ تاعىلعان ءىلبىستى باقىلاۋ جۇمىستارىن جالعاستىرىپ وتىرعانىن جازدىق. جىرتقىش وزىنە ءتان مەكەن ەتۋ اۋماعىندا ەركىن قوزعالىپ جۇرگەنىن بايقاۋعا بولادى.