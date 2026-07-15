تيان-شان قوڭىر ايۋى جازدا نەمەن قورەكتەنەدى
استانا. KAZINFORM - جاز مەزگىلىندە تيان-شان قوڭىر ايۋى بەلسەندى تىرشىلىك ەتىپ، قىسقى ۇيقىعا قاجەتتى ماي قورىن جينايدى، دەپ حابارلايدى ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، جاز -ايۋ ءۇشىن قىس بويى جوعالتقان كۇش-قۋاتىن قالپىنا كەلتىرىپ، مول قورەك جينايتىن ەڭ ماڭىزدى كەزەڭدەردىڭ ءبىرى.
- جاز مەزگىلىندە تيان-شان قوڭىر ايۋى بەلسەندى تىرشىلىك ەتەدى. بۇل كەزەڭدە ول قىس بويى جۇمساعان كۇش-قۋاتىن قالپىنا كەلتىرىپ، الداعى قىسقى ۇيقىعا قاجەتتى ماي قورىن جيناي باستايدى. ايۋ كوبىنە تاڭەرتەڭ ەرتە جانە كەشكى سالقىن ۋاقىتتا قورەك ىزدەيدى،-دەلىنگەن حابارلامادا.
جازدا تيان-شان قوڭىر ايۋى نەگىزىنەن وزەن-كولدەردىڭ ماڭىندا، قالىڭ ورماندار مەن الپىلىك شالعىنداردا مەكەندەيدى. ال كۇن ىستىق بولعان كەزدە كولەڭكەلى جەرلەردە نەمەسە بۇلاقتار مەن وزەندەردىڭ جاعاسىندا دەمالادى.
- تيان-شان قوڭىر ايۋى تابيعاتتاعى تۇقىمداردىڭ تارالۋىنا، سونىڭ ىشىندە جابايى الما اعاشى-سيۆەرس الماسىنىڭ تۇقىمدارىنىڭ تابيعي جولمەن كوبەيۋىنە زور ۇلەس قوسادى. سوندىقتان بۇل جانۋاردى جانە ونىڭ تابيعي مەكەن ەتۋ ورتاسىن ساقتاۋ ەكوجۇيە ءۇشىن اسا ماڭىزدى،-دەپ مالىمدەدى مينيسترلىك.