تەڭگەنىڭ نىعايۋى ينفلياتسيانىڭ باياۋلاۋىنا ىقپال ەتتى - ۇلتتىق بانك
استانا. KAZINFORM- قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ جىلدىق ينفلياتسيانىڭ توعىز اي قاتارىنان باياۋلاۋىنا اسەر ەتكەن نەگىزگى سەبەپتەردى اتادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ماۋسىمدا جىلدىق ينفلياتسيا %10,3 دى قۇرادى. مامىردا بۇل كورسەتكىش %10,4 بولعان. وسىلايشا، باعانىڭ ءوسۋ قارقىنى توعىز اي قاتارىنان تومەندەپ كەلەدى.
ماۋسىمداعى ايلىق ينفلياتسيا %0,8 بولدى. ال ماۋسىمدىق فاكتورلاردى ەسەپكە العانداعى بازالىق ينفلياتسيا %0,9 دى قۇرادى.
ۇلتتىق بانكتىڭ مالىمەتىنشە، ينفلياتسيانىڭ باياۋلاۋىنا اقشا-كرەديت ساياساتى، تەڭگەنىڭ نىعايۋى، حالىق سۇرانىسىنىڭ تۇراقتانۋى جانە ۇكىمەت پەن ۇلتتىق بانكتىڭ ينفلياتسياعا قارسى شارالارى اسەر ەتكەن.
- ماۋسىمدا ازىق-تۇلىك ينفلياتسياسى %10,4 عا دەيىن تومەندەدى. ال ازىق-تۇلىككە جاتپايتىن تاۋارلار باعاسىنىڭ ءوسىمى قاتارىنان ءۇش اي بويى وزگەرگەن جوق. بۇعان ب ج ز ق-داعى جيناقتى جەتكىلىكتىلىك شەگى كوتەرىلمەي تۇرىپ شەشىپ الۋعا بايلانىستى ۋاقىتشا سۇرانىس اسەر ەتكەن بولۋى مۇمكىن. ال تەڭگەنىڭ نىعايۋى يمپورتتىق تاۋارلاردىڭ باعاسىن تەجەۋگە ىقپال ەتىپ وتىر، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ.
ونىڭ سوزىنشە، ينفلياتسيا باياۋلاعانىمەن، بۇل ءۇردىستىڭ تۇراقتى بولاتىنىن الداعى ايلاردا عانا باعالاۋعا بولادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى جىلدىق %16,75 عا دەيىن تومەندەتكەن بولاتىن.