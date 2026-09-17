تەڭگەنىڭ نىعايۋى بيۋجەت كىرىسىن ازايتتى - مينيسترلىك ناقتى سانداردى اتادى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت 2027-2029 -جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋجەت جوباسىن تانىستىردى.
ۇلتتىق ەكونوميكالار مينيسترلىگىنىڭ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى ازامات امرين 2027-جىلعا ارنالعان كىرىس بولجامى بۇعان دەيىنگى ءۇش جىلدىق بيۋجەتپەن سالىستىرعاندا بىردەن 1,3 تريلليون تەڭگەگە تومەندەگەنىن ءتۇسىندىردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، 2027-جىلعا ارنالعان بيۋجەت كىرىسى بولجامىنىڭ تومەندەۋىنە بىرنەشە فاكتور اسەر ەتكەن. ءبىرىنشى كەزەكتە، 2026-جىلعى مۇناي ءوندىرۋ كولەمىنە قاتىستى بولجام قايتا قارالعان. بۇعان كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمى اۋماعىندا بولعان درون شابۋىلدارىنان كەيىنگى جاعداي سەبەپ بولعان.
- وتكەن جىلى بيىلعى جىلعا مۇناي ءوندىرۋ كولەمىن 100,5 ميلليون توننا دەپ جوسپارلاعان ەدىك. قازىر گەوساياسي جاعدايدى ەسكەرە وتىرىپ، بيىل قاڭتار، اقپان جانە شىلدە ايلارىندا ءبىرقاتار ماسەلە بولعانىن بىلەسىزدەر. سوعان بايلانىستى مۇناي ءوندىرۋ كولەمى 96 ميلليون تونناعا دەيىن تومەندەدى، - دەدى ازامات امرين.
مۇناي ءوندىرۋ كولەمىنىڭ ازايۋى ەكسپورتتىق تۇسىمدەرگە دە اسەر ەتكەن.
- مۇنىڭ تىكەلەي اسەرى - ەكسپورتتىق كەدەندىك باج جانە مۇناي ەكسپورتى كولەمىنىڭ ازايۋىنان شامامەن 200 ميلليارد تەڭگە كەم تۇسەدى. جاناما اسەرى دە بار، اسىرەسە باتىس وڭىرلەردە مۇناي ءوندىرۋ كولەمى ازايعاندا وعان قىزمەت كورسەتەتىن سەرۆيستىك كومپانيالاردىڭ ءتۇسىمى دە تومەندەيدى. ءۇشىنشى اسەر - وسى سالادا جۇمىس ىستەيتىن ادامداردىڭ تابىسى مەن تۇتىنۋ شىعىندارىنا بايلانىستى. وسى فاكتورلاردىڭ بارلىعىن قوسقاندا، مۇناي ءوندىرۋ كولەمىنىڭ ازايۋىنا بايلانىستى ەكونوميكاداعى اقشا كولەمى 1,7 تريلليون تەڭگەگە قىسقارادى. سوعان سايكەس، وسى سوماعا تۇسەتىن سالىق كولەمى دە ازايادى، - دەپ ءتۇسىندىردى ۆيتسە-مينيستر.
بۇدان بولەك، تەڭگەنىڭ دوللارعا شاققانداعى باعامىنىڭ نىعايۋى يمپورتقا سالىناتىن ق ق س ءتۇسىمىنىڭ تومەندەۋىنە اسەر ەتكەن.
- وتكەن جىلى دوللار باعامىن 540 تەڭگە دەپ العان ەدىك. بۇگىنگى باعام مەنىڭشە، 447 تەڭگە شاماسىندا. باعامنىڭ وزگەرۋى دە ايتارلىقتاي اسەر ەتەدى. تەك يمپورتقا سالىناتىن ق ق س بويىنشا 90 تەڭگەدەن اساتىن ايىرماشىلىقتىڭ ءوزى بيۋجەتكە تۇسەتىن ءتۇسىمنىڭ 700 ميلليارد تەڭگەدەن استامىن ازايتادى. سەبەبى يمپورتتالاتىن تاۋارلاردىڭ تەڭگەدەگى قۇنى تومەندەيدى. دوللارمەن ەسەپتەگەندە ولاردىڭ باعاسى بۇرىنعىداي بولعانىمەن، تەڭگەگە شاققاندا تاۋار قۇنى ارزاندايدى، - دەدى ازامات امرين.
بۇعان دەيىن قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى ابزال بەيسەنبەك ۇلى مەملەكەتتىك ورگاندار سۇراعان قارجىنىڭ 5 تريلليون تەڭگەسى نەگىزسىز بوپ شىققانىن ايتقان ەدى.
سونداي-اق ۇلتتىق قوردان ستراتەگيالىق جوبالارعا 5 تريلليون تەڭگە بولىنەدى.