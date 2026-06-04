پۋتين «سيريۋس» مەكتەبى تۋرالى: قازاقستاندا دارىندى بالالار كوپ
استانا. KAZINFORM - رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين پەتەربۋرگ حالىقارالىق ەكونوميكالىق فورۋمىندا تالانتتى بالالاردى انىقتاپ، قولداۋعا باعىتتالعان «سيريۋس» ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە توقتالىپ، قازاقستاندا دارىندى بالالاردىڭ كوپ ەكەنىن ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، قازاقستان مەن رەسەي اراسىندا ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىققا قىزىعۋشىلىق جوعارى.
- ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى جەتىستىكتەردى ودان ءارى دامىتۋعا قىزىعۋشىلىق زور. بۇل قازاقستانداعى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنىڭ دامۋىنا دا، رەسەيدەگى ءبىلىم سالاسىندا قالىپتاسىپ جاتقان جاڭا ۇردىستەرگە دە قاتىستى، - دەدى ۆلاديمير پۋتين قازاقستان پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنىنىڭ باس ديرەكتورى راۋشان جاڭابەرگەن قويعان سۇراققا جاۋاپ بەرۋ كەزىندە.
رەسەي پرەزيدەنتى قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارى بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆپەن بىرگە «سيريۋس» جۇيەسىنىڭ ىسكە قوسىلۋىنا قاتىسقانىن ەسكە سالدى.
- ەستەرىڭىزدە بولسا، ءبىز قازاقستان پرەزيدەنتىمەن بىرگە «سيريۋس» جۇيەسىنىڭ جۇمىسىن باستادىق. بۇل جوبا ءوزىنىڭ تيىمدىلىگىن دالەلدەپ، تالانتتى بالالاردى انىقتاۋ مەن قولداۋدىڭ ناتيجەلى تاسىلدەرىن قالىپتاستىردى. ارينە، قازاقستاندا تالانتتى بالالار كوپ. ەڭ باستىسى - ولاردى دەر كەزىندە تاۋىپ، قابىلەتىن دامىتۋعا جاعداي جاساۋ. ءبىزدىڭ وسى باعىتتاعى ىنتىماقتاستىعىمىز سوعان ارنالماق، - دەدى ۆلاديمير پۋتين.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن استانادا قازاقستان - سيريۋس حالىقارالىق ءبىلىم بەرۋ ورتالىعى قۇرىلىسىنىڭ باستالۋىنا ارنالعان كاپسۋلا سالۋ ءراسىمى وتكەن بولاتىن.