پۋتين: رەسەي قازاقستانداعى امۋر جولبارىستارىنىڭ سانىن قالپىنا كەلتىرۋگە كومەكتەسۋگە دايىن
استانا. KAZINFORM - رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين قازاقستانعا امۋر جولبارىستارىن بەرۋ ماسەلەسىنە توقتالىپ، سيرەك كەزدەسەتىن جانۋارلاردى ساقتاۋداعى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.
سانكت-پەتەربۋرگ حالىقارالىق ەكونوميكالىق فورۋمى اياسىندا حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىكتەرىنىڭ باسشىلارىمەن وتكەن كەزدەسۋدە قازاقستان پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنىنىڭ باس ديرەكتورى راۋشان قاجىبايەۆا رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ استاناعا جۋىرداعى مەملەكەتتىك ساپارى كەزىندە ەڭ كوپ تالقىلانعان تاقىرىپتاردىڭ ءبىرى قازاقستانعا بەرىلگەن امۋر جولبارىستارى بولعانىن ايتتى.
- پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇل سىيدى ساپاردىڭ «ەرەكشە بەلگىسى» دەپ اتادى. مۇنى جاي عانا ەكولوگيالىق جوبا ەمەس، ەكى ەل اراسىنداعى سەنىمنىڭ جارقىن كورىنىسى دەۋگە بولا ما؟ - دەپ سۇرادى راۋشان قاجىبايەۆا.
ۆلاديمير پۋتين امۋر جولبارىستارىن بەرۋ تابيعاتتى قالپىنا كەلتىرۋگە باعىتتالعان جۇمىس ەكەنىن ايتتى.
- جولبارىستارعا كەلسەك، بۇل - تابيعاتتى، ەكوجۇيەنى، وسىمدىكتەر مەن جانۋارلار دۇنيەسىن قالپىنا كەلتىرۋگە باعىتتالعان ءىس. بۇل باعىتتا بىزگە دە كومەك كورسەتىلىپ كەلەدى. ماسەلەن، تاجىكستان بىزگە قار بارىستارىن بەرگەن بولاتىن. سول ءۇشىن تاجىك دوستارىمىزعا ريزامىز. ءبىز امۋر جولبارىستارىنىڭ پوپۋلياتسياسىن ساقتاپ قالۋ ءۇشىن كوپ جۇمىس اتقاردىق. بۇل - الەمدەگى ەڭ ءىرى جولبارىستار. بۇدان ۇلكەنى جوق. ءبىر كەزدەرى قازاقستاندا دا وسىنداي جولبارىستار بولعان،- دەدى رەسەي باسشىسى.
ول رەسەيدىڭ بۇل باعىتتا قازاقستانعا كومەكتەسۋگە دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.
- ەگەر قازاقستاندىق دوستارىمىزعا قانداي دا ءبىر كومەك كورسەتە الساق، ونى مىندەتتى تۇردە جاسايمىز. بۇل جوبانىڭ ناتيجەلەرىن كوردىم، اسەر قالدىردى. بىزدە جولبارىستاردى قورعاۋعا ارنالعان ارنايى سامميت تە وتكەن بولاتىن. بۇل عاجايىپ جانۋارلاردىڭ پوپۋلياتسياسىن ساقتاۋ ماسەلەسى الەمنىڭ كوپتەگەن ەلىن الاڭداتىپ وتىر،-دەدى ۆلاديمير پۋتين.
رەسەي پرەزيدەنتى ەكولوگيا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ وزگە دە ماڭىزدى باعىتتارىنا توقتالدى.
- بۇل باعىتتاعى ىنتىماقتاستىقتىڭ ماڭىزى زور. اڭگىمە تەك جانۋارلار دۇنيەسىن قورعاۋ تۋرالى ەمەس. بۇل ترانسشەكارالىق وزەندەردىڭ سۋ رەسۋرستارىن پايدالانۋ ماسەلەسىنە دە قاتىستى. بۇل باعىتتا اتقارىلىپ جاتقان جۇمىس كوپ. تالقىلايتىن ماسەلە دە از ەمەس. بارلىق جوسپار جۇزەگە اسادى دەپ سەنەمىن،-دەدى ول.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ مەملەكەتتىك ساپارىنىڭ ەرەكشە وقيعالارىنىڭ ءبىرى قازاقستانعا ءتورت امۋر جولبارىسىنىڭ جەتكىزىلۋى بولعانىن ايتقان ەدى.