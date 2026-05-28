پۋتين: رەسەي مەن قازاقستان اراسىنداعى ەسەپ ايىرىسۋلاردىڭ بارلىعى ۇلتتىق ۆاليۋتالارعا اۋىستى
استانا. KAZINFORM - رەسەي مەن قازاقستان ءىس جۇزىندە بارلىق ەسەپ ايىرىسۋدى ۇلتتىق ۆاليۋتادا جۇرگىزەدى، بۇل ءوزارا ساۋدانى سىرتقى اسەردەن قورعاۋعا كومەكتەسەدى.
بۇل تۋرالى بۇگىن استانادا قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆپەن بولعان كەلىسسوزدەن كەيىنگى بريفينگىدە رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين ءمالىم ەتتى.
رەسەي باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، بۇگىنگى ەكى ەل اراسىنداعى ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستىڭ جوعارى دەڭگەيىن راستادى.
- بۇگىنگى كەلىسسوزدەرىمىز شىنىمەن دە ناتيجەلى بولدى. بۇل رەسەي مەن قازاقستان اراسىنداعى شىنايى دوستىق جانە تاتۋ كورشىلىك قارىم-قاتىناستارعا سايكەس كەلەدى. ءبىز ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ ساياسات، ەكونوميكا، مادەنيەت جانە گۋمانيتارلىق سالالارداعى نەگىزگى ماسەلەلەرىن جان-جاقتى تالقىلادىق، سونداي-اق حالىقارالىق وزەكتى ماسەلەلەردى قوزعادىق، - دەدى ۆلاديمير پۋتين.
ۆلاديمير پۋتيننىڭ ايتۋىنشا، ەكى ەل اراسىنداعى تاۋار اينالىمى بىلتىر 29 ميلليارد دوللارعا جۋىقتاعان جانە جاقىن ارادا بۇل كورسەتكىش 30 ميلليارد دوللاردان اسۋى مۇمكىن.
- سىرتقى ساۋدا قۇرىلىمى كەڭەيىپ، ءارتاراپتاندىرىلىپ كەلەدى. ەكى ەل اراسىنداعى بارلىق ەسەپ ايىرىسۋ ۇلتتىق ۆاليۋتادا جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى. وسىلايشا، ءوزارا ەكسپورتتىق جانە يمپورتتىق وپەراتسيالار سىرتقى اسەرلەردەن جانە الەمدىك نارىقتاعى تەرىس ۇردىستەردەن سەنىمدى قورعالعان، - دەدى رەسەي پرەزيدەنتى.