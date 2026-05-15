پۋتين قىتايعا ساپارلاماقشى
استانا. KAZINFORM - قىتاي سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى گو جياكۋننىڭ مالىمدەۋىنشە، تاراپتار ەكى مەملەكەت باسشىلارىنىڭ كەزدەسۋىنە دايىندالىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قىتاي ديپلوماتى رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ قىتايعا ساپارى تۋرالى حابارلامالارعا تۇسىنىكتەمە بەردى.
- قىتايلىق مەن رەسەيلىك تاراپتار ەكى مەملەكەت باسشىسىنىڭ كەزدەسۋىنە دايىندىق ماسەلەلەرى بويىنشا تىعىز بايلانىستا. قىتاي ءتيىستى اقپاراتتى ۋاقتىلى جاريالايدى، - دەپ مالىمدەدى گو جياكۋن.
ءبىر كۇن بۇرىن رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى دميتري پەسكوۆتىڭ حابارلاۋىنشا، رەسەي تاراپى ساپار تۋرالى جاقىن ارادا مالىمدەمە جاسايدى.
- دايىندىق جۇمىستارى قازىردىڭ وزىندە اياقتالدى دەپ ايتۋعا بولادى. ساپار ەڭ جاقىن ارادا وتەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى پەسكوۆ.
South China Morning Post جازۋىنشا، پۋتيننىڭ ءبىر كۇندىك ساپارى 20 -مامىرعا جوسپارلانعان. گونكونگ باسىلىمى اتاپ وتكەندەي، بۇل قىتايدىڭ حالىقارالىق سامميتتەر مەن كوپجاقتى فورۋمداردان تىس ءبىر اي ىشىندە رەسەي مەن ا ق ش كوشباسشىلارىن قابىلدايتىن العاشقى جاعداي بولماق.
وسىعان دەيىن شي جينپيڭ مەن دونالد ترامپ بەيجىڭدە كەلىسسوز جۇرگىزگەنىن حابارلادىق.