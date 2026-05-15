    پۋتين قىتايعا ساپارلاماقشى

    استانا. KAZINFORM - قىتاي سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى گو جياكۋننىڭ مالىمدەۋىنشە، تاراپتار ەكى مەملەكەت باسشىلارىنىڭ كەزدەسۋىنە دايىندالىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    Путин совершит визит в Китай
    قىتاي ديپلوماتى رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ قىتايعا ساپارى تۋرالى حابارلامالارعا تۇسىنىكتەمە بەردى.

    - قىتايلىق مەن رەسەيلىك تاراپتار ەكى مەملەكەت باسشىسىنىڭ كەزدەسۋىنە دايىندىق ماسەلەلەرى بويىنشا تىعىز بايلانىستا. قىتاي ءتيىستى اقپاراتتى ۋاقتىلى جاريالايدى، - دەپ مالىمدەدى گو جياكۋن.

    ءبىر كۇن بۇرىن رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى دميتري پەسكوۆتىڭ حابارلاۋىنشا، رەسەي تاراپى ساپار تۋرالى جاقىن ارادا مالىمدەمە جاسايدى.

    - دايىندىق جۇمىستارى قازىردىڭ وزىندە اياقتالدى دەپ ايتۋعا بولادى. ساپار ەڭ جاقىن ارادا وتەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى پەسكوۆ.

    South China Morning Post جازۋىنشا، پۋتيننىڭ ءبىر كۇندىك ساپارى 20 -مامىرعا جوسپارلانعان. گونكونگ باسىلىمى اتاپ وتكەندەي، بۇل قىتايدىڭ حالىقارالىق سامميتتەر مەن كوپجاقتى فورۋمداردان تىس ءبىر اي ىشىندە رەسەي مەن ا ق ش كوشباسشىلارىن قابىلدايتىن العاشقى جاعداي بولماق.

    وسىعان دەيىن شي جينپيڭ مەن دونالد ترامپ بەيجىڭدە كەلىسسوز جۇرگىزگەنىن حابارلادىق.

    Зарина Туғанбаева
