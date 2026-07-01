تەڭگەنىڭ ۇلتتىق ۆاليۋتا رەتىندەگى مارتەبەسى كونستيتۋتسيادا بەكىتىلدى
استانا. KAZINFORM - جاڭا اتا زاڭدا تەڭگەنىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ دەربەس ۇلتتىق ۆاليۋتاسى ەكەنى جانە ونى اينالىمعا شىعارۋ قۇقىعى تەك قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا تيەسىلى ەكەنى رەسمي تۇردە بەكىتىلدى.
تەڭگەنىڭ ۇلتتىق ۆاليۋتا، تولەم جانە جيناقتاۋ قۇرالى رەتىندەگى قۇقىقتىق مارتەبەسى قازاقستاننىڭ ۆاليۋتا سالاسىنداعى دەربەستىگىن ايقىندايدى. بۇل ۇلتتىق ۆاليۋتانى ەميسسيالاۋ قۇقىعىنىڭ تەك مەملەكەتكە تيەسىلى ەكەنىنە كەپىلدىك بەرىپ، ەلدىڭ ەكونوميكالىق تاۋەلسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدەگى تەڭگەنىڭ ايرىقشا ءرولىن كورسەتەدى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق بانكى بۇل شەشىمنىڭ ستراتەگيالىق ءارى ينستيتۋتسيونالدىق ماڭىزى زور ەكەنىن اتاپ وتەدى.
ۇلتتىق ۆاليۋتانىڭ كونستيتۋتسيالىق مارتەبە الۋى ۇزاقمەرزىمدى اقشا-كرەديت ساياساتىن جۇرگىزۋدىڭ قۇقىقتىق نەگىزىن كۇشەيتەدى. مەملەكەتتىڭ ۇلتتىق ۆاليۋتانى شىعارۋ قۇقىعىن كونستيتۋتسيادا بەكىتۋ قارجىلىق تۇراقتىلىققا وڭ ىقپال ەتىپ، ازاماتتاردىڭ، بيزنەستىڭ جانە حالىقارالىق سەرىكتەستەردىڭ ۇلتتىق اقشا جۇيەسىنە دەگەن سەنىمىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى. بۇل قۇقىقتىق وزگەرىستەر ەلدىڭ ورنىقتى ەكونوميكالىق دامۋى مەن ماكروەكونوميكالىق تۇراقتىلىعىنا بەرىك نەگىز قالايدى.
جاڭا كونستيتۋتسيالىق نورمالاردى باسشىلىققا الا وتىرىپ، ۇلتتىق بانك ينفلياتسيانى تەجەۋگە، باعا تۇراقتىلىعىن قاماتماسىز ەتۋگە جانە قازاقستاننىڭ قارجى جۇيەسىنىڭ ورنىقتىلىعىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان جۇيەلى ساياساتىن جالعاستىرا بەرەدى.
ايتا كەتەلىك ماۋسىمدا قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا ينفلياتسيا 0,8 پايىزدى قۇراعان ەدى.