تۇنگى كلۋبتارداعى قاۋىپتى اۋەستىك: ەلوردالىق جاستار ناركوزعا ارنالعان گازدى تۇتىنىپ ءجۇر
استانا. KAZINFORM - «ويىن-ساۋىققا ارنالعان گاز» ساتۋ فاكتىسى بويىنشا 30 قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.
بۇل جونىندە استانا قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتى ەسىرتكى قىلمىسىنا قارسى ءىس-قيمىل باسقارماسىنىڭ ءبولىم باستىعى ءاليا قيبات قىزى مالىمدەدى.
ماماننىڭ سوزىنشە، استانا پوليتسياسىنا سوڭعى ۋاقىتتا تۇنگى كلۋبتاردا ازوت توتىعى شارعا ۇرلەنىپ ساتىلاتىنى جونىندە اقپارات تۇسكەن. ارنايى رەيدتەر ناتيجەسىندە مۇنداي فاكتىلەر راستالعان.
- تۇنگى كلۋبتاردا تۇراقتى تۇردە رەيدتەر جۇرگىزەمىز. جىل باسىنان بەرى ازوت توتىعىن ساتۋ بويىنشا 30 قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. اتالعان گاز تولتىرىلعان جۇزدەن استام باللون تاركىلەندى،- دەدى ول.
اتالعان گاز، نەگىزىندە، مەديتسينادا ناركوز جانە انەستەزيا ءۇشىن قولدانىلادى. دەگەنمەن، ويىن-ساۋىق ورتالىقتارىندا ونى قىز-جىگىتتەر شاردان دەمالىپ، ىشكە جۇتۋ ارقىلى پسيحوتروپتىق زات رەتىندە پايدالانىپ ءجۇر. سەبەبى، لەزدە كوڭىل-كۇيدى كوتەرىپ، راحات سىيلاپ، ماستاندىرادى ەكەن.
وسى ءبىر ساتتىك الدامشى ءلاززاتتىڭ اۋىر سالدارى جونىندە جاستار ويلانبايدى. ازوتتىڭ توتىعى دەنساۋلىققا - جۇيكە، پسيحيكا جانە جۇرەك-قان تامىر جۇيەسىنە وتە زيان، - دەيدى ءاليا قيبات قىزى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن شىمكەنت قالاسىندا «ويىن-ساۋىققا ارنالعان گاز» ساتۋمەن اينالىسقان 10 مەكەمە يەسى جاۋاپقا تارتىلىپ، 400 دەن استام باللون ازوت توتىعى تاركىلەنگەنىن جازعانبىز.