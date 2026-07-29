تۇنگى جۇمىس پەن دۇرىس تاماقتانباۋ - دەنساۋلىققا زياندى
استانا. قازاقپارات - مايلى جانە قانتتى تاعامدارمەن تاماقتانۋمەن بىرگە بۇزىلعان تسيركادتى ريتم دەنساۋلىققا قاۋىپتى قابىنۋدى ءتوندىرۋى مۇمكىن، دەپ حابارلادى HNGN.قوع
ال مۇنداي قابىنۋ دەنساۋلىقتا ءبىرقاتار قيىندىقتار، سونىڭ ىشىندە جۇرەك اۋرۋى مەن ديابەتكە اكەلىپ سوقتىرادى.
زەرتتەۋ كورسەتكەندەي، تۇنگى اۋىسىمداعى جۇمىس (مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى، ءورت سوندىرۋشىلەر) دەنساۋلىققا بايلانىستى كۇردەلى ماسەلەلەردىڭ پايدا بولۋ ءقاۋپىن ارتتىرادى. ۇيقى رەجيمى - وسى ريتم جۇمىسىنىڭ ناتيجەسى.
ىشەكتەگى باكتەريالدى قۇرامنىڭ وزگەرۋى قابىنۋمەن بايلانىستى. جانە وسىنىڭ بارىندە تسيركادتى ءريتمنىڭ رولى زور. عالىمدار كەمىرگىشتەرگە تاجىريبەلەر جۇرگىزگەن. ولارعا ۇيرەنشىكتى رەجيمدى (جارىق، قاراڭعىلىق) وزگەرتكەن. ءبىراق ولاردىڭ ءارقايسىسىن ءتۇرلى ديەتالار قولدانعان.
ناتيجەسىندە مايلى راتسيون ىشەك قۇرامىن وزگەرتكەن. وندا قابىنۋعا بايلانىستى باكتەريالار پايدا بولادى. تاۋلىكتىك اۋىسىمدا جۇمىس ىستەيتىن ادامدارعا اۋرۋعا شالدىقپاس ءۇشىن دۇرىس تاماقتانىپ، ۇيقىلارىن قاندىرعان ءجون.