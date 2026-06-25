پۋتين جانارماي تاپشىلىعى سوعىسقا اسەر ەتپەيتىنىن ايتتى
استانا. قازاقپارات – رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين ۋكراينانىڭ درون شابۋىلىنا قاتىستى العاش رەت پىكىر ءبىلدىردى. ول ەلدەگى جانارماي تاپشىلىعى سوعىسقا اسەر ەتپەيتىنىن ايتتى.
ۆلاديمير پۋتين ۋكراينا دروندارىنىڭ مۇناي ينفراقۇرىلىمىنا جاساعان سوققىلارىنان كەيىن ەلدە تۋىنداعان جانارماي تاپشىلىعىنا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
23-ماۋسىمدا ۇكىمەت مۇشەلەرىمەن بەينەكونفەرەنتسيا فورماتىندا وتكەن كەڭەستەن كەيىن پۋتين بۇل شابۋىلداردىڭ مايدانداعى جاعدايعا اسەر ەتپەيتىنىن ايتىپ، «رەسەي اسكەرى بەلدى مەكەندەردى بىرىنەن سوڭ ءبىرىن ازات ەتىپ جاتىر» دەپ مالىمدەدى.
كەڭەس بارىسىندا رەسەي پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارلارى الەكساندر نوۆاك پەن مارات حۋسنۋللين بايانداما جاسادى. الەكساندر نوۆاك ىشكى نارىقتاعى جانارمايعا قاتىستى جاعدايدى «وڭاي ەمەس، ءبىراق باقىلاۋدا» دەپ باعالاپ، تاپشىلىقتى «كەيبىر وڭىرلەر مەن جەكەلەگەن جانارماي قۇيۋ بەكەتتەرىندە تۋىنداعان لوگيستيكالىق قيىندىقتارمەن» بايلانىستىردى.
نوۆاكتىڭ سوزىنشە، بيلىك رەسەيدەگى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىنىڭ وندىرىستىك قۋاتىن بارىنشا ارتتىرىپ، جوسپارلى جوندەۋ جۇمىستارىن كەيىنگە شەگەرگەن ءارى ولاردى اياقتاۋ مەرزىمىن قىسقارتقان. سونداي-اق جانارماي جەتكىزۋ ماسەلەسىندە اننەكسيالانعان قىرىم مەن سيەۆاستوپولگە، شەكارالاس وڭىرلەرگە، قيىر شىعىسقا جانە كالينينگرادقا ەرەكشە نازار اۋدارىلىپ وتىرعانىن ايتتى.
كەيىنگى ۋاقىتتارى ۋكراينا رەسەيدىڭ مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىنا درون شابۋىلىن جيىلەتكەن. جاقىندا ماسكەۋ قالاسىنىڭ مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىنا جاسالعان شابۋىل الەم نازارىن وزىنە اۋدارعان.