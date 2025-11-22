تۇيە ءسۇتىن ەكسپورتتاۋدان گيننەس رەكوردىنا دەيىن: سىدىق داۋلەتوۆتىڭ جولى
استانا. KAZINFORM - گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەنگەن تۇيە شارۋاشىلىعىنىڭ يەسى سىدىق داۋلەتوۆ Jibek Joly ارناسىنىڭ «بۇگىن LIVe» باعدارلاماسىندا ەرەكشە جەتىستىككە قالاي قول جەتكىزگەنىن باياندادى.
- گيننەسكە باستاپقىدا مال سانى بويىنشا وتكىمىز كەلدى. كەيىن ءبىر كۇندە بەرىلەتىن ءسۇت كولەمىمەن باق سىناماق بولدىق. ءبىراق ەكەۋى دە تالاپقا ساي كەلمەدى. سودان سوڭ ءبىر وركەشتى تۇيەدەن قۇرالعان كەرۋەندى ءبىر شاقىرىم قاشىقتىققا جۇرگىزىپ، تىزىمگە ەندىك، - دەيدى ول.
الايدا رەكوردقا دايىندىق كۇتكەننەن قيىن بولعان.
- ەركىندىكتە جۇرەتىن تۇيە 7 جاستان اسقان بولۋ كەرەك. انالىق تۇيەلەر كەرەك بولدى. 4 شاقىرىم اراقاشىقتىق ساقتالۋى ءتيىس. باس ۇيرەتۋگە 3 اي، جالپى دايىندىققا 6 اي كەتتى. قازاقستاندا كوشتىڭ توقتاعانىنا 100 جىلدان استى. ءبىز جىبەك جولىن وسىلايشا جاڭعىرتتىق، - دەيدى شارۋاشىلىق يەسى.
سىدىق داۋلەتوۆ قازاق حالقىنىڭ تۇيەمەن تىعىز بايلانىستى تاريحىنا دا توقتالدى.
- تەحنولوگيا دامىعانشا ءبىز تۇيەمەن كوشىپ- قوندىق. شاڭىراعىمىزدى، كيىز ءۇيىمىزدى ارتتىق. سوندىقتان ءبىز تۇيەگە قارىزدارمىز، - دەيدى ول.
باستاپقى جوسپار بويىنشا كەرۋەنگە 1000 تۇيە قاتىسۋى ءتيىس ەدى. ءبىراق تاجىريبەلى جەتەكشىلەردىڭ جەتىسپەۋى، كيىمنىڭ ءتۇسى، درونداردىڭ اسەرى سياقتى فاكتورلار تالاپتى بۇزعان.
- سىرتتان تاجىريبەلى ادامدار اكەلۋ كەرەك بولدى. كيىمنىڭ ءتۇسى دە ماڭىزدى ەكەن. دروندار ۇشقاندا تۇيە ۇركىدى. شارتتار بۇزىلدى. ناتيجەسىندە 252 ءبىر وركەشتى تۇيە ءجۇرىپ ءوتتى. «قازاقتىڭ ۇلكەن تۇيە كەرۋەنى» سەرتيفيكاتىن الدىق. باستىسى، جەڭدىك، - دەدى ول.
شارۋاشىلىق يەسى قىتايدا بۇرىن 365 قوسوركەشتى تۇيەدەن قۇرالعان كەرۋەن ءجۇرىپ وتكەنىن ەسكە سالدى.
- ولاردىڭ تۇيە تۇقىمى بولەك. بىزدىكى سيرەك كەزدەسەتىن ارۋانا، ءبىر وركەشتى تۇيەلەر، - دەيدى داۋلەتوۆ.
اڭگىمە بارىسىندا سپيكەر ءوزىنىڭ تۇيە شارۋاشىلىعى جايلى اقپارات بەردى.
- قازىر 5 مىڭ باس تۇيە وسىرەمىز، ونىڭ 1000 ى قوس وركەشتى. الداعى جىلدارى تۇيە سانىن 10 مىڭعا جەتكىزگىمىز كەلەدى. قازاقتا جەر جەتكىلىكتى، ول تۇيە وسىرۋگە قولايلى. جالپى 600 ادام جۇمىس ىستەيدى. مال شارۋاشىلىعىنا سۋبسيديا كوبەيەدى دەگەندى ەستىدىك. بۇل ۇلكەن قولداۋ بولار ەدى، - دەيدى كاسىپكەر.
سىدىق داۋلەتوۆ تۇيە ءسۇتىنىڭ ەكسپورتتىق نارىعى تۋرالى ايتتى.
- 2019 -جىلدان بەرى تۇيە ءسۇتىن ەكسپورتتاۋ مۇمكىن بولدى. بۇل - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قىتايعا ساپارىنان كەيىن اشىلعان باعىت. ءونىمنىڭ 80 پايىزى قىتايعا جىبەرىلەدى، سونداي-اق رەسەيگە ەكسپورتتايمىز، - دەدى شارۋاشىلىق باسشىسى.
ەسكە سالا كەتەيىك، جاقىندا پرەزيدەنت مال شارۋاشىلىعىنىڭ الەۋەتىن بارىنشا پايدالانۋ قاجەتتىگىن ايتتى.