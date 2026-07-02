تويوتا كومپانياسى ۇشاتىن كولىك شىعارۋعا كىرىسەدى
استانا. قازاقپارات - Toyota Motor Corp. كومپانياسى Joby Aviation Inc. ستارتاپىمەن Joby ازىرلەگەن ەلەكترلى ۇشاقتاردى شىعارۋ ءۇشىن بىرلەسكەن كاسىپورىن قۇرۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويعانىن جاريالادى. بۇل تۋرالى Kyodo اگەنتتىگى جازدى.
جاپونيالىق ءاۆتووندىرۋشى كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، ەكى كومپانيا اراسىنداعى اليانس «باستاپقىدا كوممەرتسيالىق ءوندىرىستىڭ نەگىزىن قالاۋعا باعىتتالعان»، سونداي-اق مۇنداي ۇشاقتارعا ءوسىپ كەلە جاتقان سۇرانىستى قاناعاتتاندىرۋ ءۇشىن دجوبيدىڭ وندىرىستىك قۋاتىن كەڭەيتۋگە قولداۋ كورسەتەدى.
Joby Toyota Aero Manufacturing Preparation Co بىرلەسكەن كاسىپورىنى كاليفورنيا شتاتىندا تىركەلەدى. ونىڭ 51 پايىزى Toyota Motor Corporation كومپانياسىنا، ال قالعان ۇلەسى امەريكالىق ستارتاپقا تيەسىلى بولادى.
Toyota بۇعان دەيىن دە Joby Aviation كومپانياسىنىڭ ينۆەستورى بولعان. كاليفورنيالىق كومپانيا تىك ۇشىپ-قونىپ، تىك قونا الاتىن ەلەكترلى ۇشۋ اپپاراتتارى (eVTOL) نەگىزىندە اۋە تاكسيلەرىن ازىرلەۋمەن اينالىسادى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستانداعى كەيبىر Toyota RAV4 اۆتوكولىكتەرى كەرى قايتارىلادى.