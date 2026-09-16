«توميريس»، «پاراليمپيەتس»: سەۋلدە قازاقستان كينوسى كۇندەرى باستالدى
استانا. KAZINFORM — پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ كورەيا رەسپۋبليكاسىنا مەملەكەتتىك ساپارى اياسىندا سەۋلدە قازاقستان كينوسى كۇندەرى باستالدى.
كورەيالىق كورەرمەنگە «توميريس»، «پاراليمپيەتس» جانە «الماتى، يا ليۋبليۋ تەبيا» فيلمدەرى ۇسىنىلدى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى حابارلادى.
سالتاناتتى اشىلۋ راسىمىنە مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ارمان قىرىقبايەۆ، كورەيا مادەنيەت قاۋىمداستىعىنىڭ پرەزيدەنتى سامۋەل چون، سونداي-اق قازاقستاننىڭ كينو سالاسىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى.
ارمان قىرىقبايەۆ ەكى ەل اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ قارقىندى دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتىپ، مادەني بايلانىستاردىڭ ايرىقشا ماڭىزىنا توقتالدى.
- بۇگىندە قازاقستان مەن كورەيا اراسىنداعى قارىم- قاتىناس كوپتەگەن باعىتتا، سونىڭ ىشىندە مادەنيەت سالاسىندا دا قارقىندى دامىپ كەلەدى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ كورەيا رەسپۋبليكاسىنا مەملەكەتتىك ساپارى بارىسىندا اۋقىمدى مادەني باعدارلاما ۇيىمداستىرىلىپ وتىر. باعدارلاما بويىنشا قازاقستان كينوسى كۇندەرىمەن قاتار، سەۋلدە Kazakhstan- Korea Cultural Village فەستيۆالى وتەدى. وندا قازاقستاننىڭ مادەني مۇراسى، ءداستۇرلى جانە زاماناۋي ونەرى تانىستىرىلادى. بۇل ءىس-شارالار مادەنيەت سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىققا تىڭ سەرپىن بەرىپ، حالىقتارىمىزدى ودان ءارى جاقىنداستىرا تۇسەتىنىنە سەنىمدىمىن، - دەدى ارمان قىرىقبايەۆ.
كينو ونەرى - ەكى ەلدىڭ مادەني بايلانىسىنداعى ماڭىزدى باعىتتاردىڭ ءبىرى. قازاقستاندىق فيلمدەر كورەيا رەسپۋبليكاسىندا وتەتىن ءىرى حالىقارالىق كينوفەستيۆالدەردىڭ باعدارلاماسىنان تۇراقتى ورىن الىپ كەلەدى. ماسەلەن، 2025 -جىلى رەجيسسەر جاننات ءالشانوۆانىڭ «پوبەديتەلەي ۆيدنو نا ستارتە» فيلمى پۋسان حالىقارالىق كينوفەستيۆالىنىڭ باعدارلاماسىنا ەندى.
سەۋلدە كورسەتىلگەن تۋىندىلار قازاقستاننىڭ سان قىرلى بولمىسىن تانىتادى. «توميريس» تاريحي دراماسى ۇلى دالا مۇراسىن ارقاۋ ەتسە، «الماتى، يا ليۋبليۋ تەبيا» زاماناۋي قالانىڭ تىنىس-تىرشىلىگىن كورسەتەدى. ال «پاراليمپيەتس» ءومىردىڭ اۋىر سىناقتارىنا مويىماي، قيىندىقتاردى ەڭسەرە بىلگەن جاننىڭ تاعدىرىن باياندايدى.
باعدارلاما اياسىندا قازاقستاننىڭ كينو سالاسىنىڭ وكىلدەرى كورەيالىق كورەرمەنمەن كەزدەسىپ، فيلمدەردىڭ ءتۇسىرىلۋ تاريحى مەن ەلىمىزدەگى كينو ونەرىنىڭ دامۋى تۋرالى اڭگىمەلەدى. سونداي-اق تاراپتار ەكى ەلدىڭ كينو ماماندارى اراسىنداعى كاسىبي جانە شىعارماشىلىق بايلانىستى ودان ءارى كەڭەيتۋدىڭ مۇمكىندىكتەرىن تالقىلادى.