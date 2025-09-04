تويدا ءانشى ايەلدى ۇرعان ەكس-قايىن اتاسى اقىرى قاماۋعا الىندى
تۇركىستان وبلىسىندا تويدا ءان ايتىپ تۇرعان ءانشى ازودا تۇرسىنمۇرادوۆانى ۇرىپ قۇلاتقان بۇرىنعى قايىن اتاسى قاماۋعا الىندى. بۇل اقپاراتتى ءانشىنىڭ پاراقشاسىندا ءىنىسى حابارلادى، دەپ جازادى Tizgin.kz.
ازودا تۇرسىنمۇرادوۆا كەشە كۇنى بويى پوليتسيا بولىمشەسىندە بولعان. ءىنىسى ونىڭ الەۋمەتتىك جەلىسىنە «قۋانىشتى حاباردى بولىسەيىن» دەپ مالىمدەمە جاساپ، ۇرعان ەر ادام قاماۋعا الىنعانىن حابارلادى.
وقيعا جايلى
تۇركىستان وبلىسىنىڭ تۇرعىنى ازودا تولاي قىزى بۇرىنعى كۇيەۋىنىڭ اكەسى ءىشىپ الىپ، تويدا ءان ايتىپ تۇرعان ءوزىن سوققىعا جىققانىن مالىمدەدى. وقيعانىڭ كادرلارى الەۋمەتتىك جەلىگە تاراپ كەتكەن. ازودا «ەل الدىندا ۇرعانى ءۇشىن ول كىسىنى كەشىرمەيمىن» دەپ وتىر. ال بۇرىنعى كۇيەۋى «اكەمە ارىز جازساڭ، ساعان ەشكىم كومەكتەسپەيتىن حالگە جەتكىزەم» دەپ ونى قورقىتىپ جاتقانىن ايتقان.
اتالعان فاكتى بويىنشا «ۇرىپ-سوعۋ» بابىمەن قىلمىستىق ءىس قوزعالعان.