تويداعى شۋلى ۆيدەو: تىلەكتىڭ ورنىنا «ۋاعىز» ايتقان ادامنىڭ ۇستىنەن قىلمىستىق ءىس قوزعالدى
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسىندا تويدا تۇسىرىلگەن ۆيدەوعا قاتىستى پوليتسيا قىلمىستىق ءىس قوزعادى.
تۇركىستان وبلىسىندا وتكەن تويلاردىڭ بىرىندە تىلەكتىڭ ورنىنا ءدىني «ۋاعىز» ايتقان ەر ادامنىڭ ۆيدەوسى الەۋمەتتىك جەلىدە كەڭىنەن تارادى.
بەينەجازبادا ول تويلاردا اراقتىڭ قويىلماي جۇرگەنىن قۇپتايتىنىن ايتىپ، ەندىگى كەزەكتە مۋزىكادان باس تارتۋ كەرەكتىگىن جەتكىزگەن. سونداي-اق ەرلەر مەن ايەلدەردىڭ بىرگە وتىرۋىن شاريعاتقا قايشى دەپ باعالاپ، مۇسىلمانداردىڭ ءدىني تالاپتاردى قاتاڭ ۇستانۋى قاجەت ەكەنىن ايتقان.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگى بۇل ۆيدەوعا قاتىستى رەسمي مالىمدەمە جاسادى.
- الەۋمەتتىك جەلىلەرگە جۇرگىزىلگەن مونيتورينگ بارىسىندا تۇركىستان وبلىسىنىڭ 66 جاستاعى تۇرعىنىنىڭ ءدىني جانە الەۋمەتتىك ارازدىقتى قوزدىرۋ بەلگىلەرى بار جاريا مالىمدەمەلەرى قامتىلعان بەينەجازبا انىقتالدى. اتالعان فاكتى بويىنشا پوليتسيا قىلمىستىق ءىس قوزعادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مينيسترلىك قازاقستان كونستيتۋتسياسى ءاربىر ازاماتتىڭ جىنىسىنا، تەگىنە، الەۋمەتتىك جاعدايىنا، دىنگە كوزقاراسىنا جانە وزگە دە ءمان-جايلارعا قاراماستان قۇقىعى مەن بوستاندىعىنىڭ تەڭدىگىن قامتاماسىز ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ادامنىڭ ار-نامىسى مەن قادىر-قاسيەتىن قورلاۋعا، ءدىني، الەۋمەتتىك نەمەسە وزگە دە بەلگىلەرى بويىنشا كەمسىتۋگە باعىتتالعان كەز كەلگەن جاريا ۇندەۋلەر، سونداي-اق قوعامدىق كەلىسىم مەن بىرلىككە نۇقسان كەلتىرۋى مۇمكىن ارەكەتتەرگە جول بەرىلمەيدى، - دەلىنگەن رەسمي مالىمدەمەدە.
سونداي-اق ۆەدومستۆو ءسوز بوستاندىعى جاۋاپكەرشىلىكتەن بوساتپايتىنىن اتاپ ءوتىپ، زاڭ تالاپتارىن بۇزۋ بەلگىلەرى بار كەز كەلگەن جاريا مالىمدەمەگە قۇقىقتىق باعا بەرىلەتىنىن ەسكەرتتى.
بۇعان دەيىن دومبىرانى حارام دەگەن اقتوبەلىك باس بوستاندىعىنان ايىرىلعانى تۋرالى حابارلاعان ەدىك.