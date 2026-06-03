ەڭ تومەنگى جالاقىنى كوتەرۋ: تۇپكىلىكتى شەشىم قاشان قابىلدانادى
استانا. KAZINFORM - ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى اسقاربەك ەرتايەۆ ەڭ تومەنگى جالاقىنى كوتەرۋ مىندەتىنە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ەڭ تومەنگى جالاقىنى كوتەرۋ مەرزىمىنە قاتىستى سۇراق قويىلدى.
بۇل تۇرعىدا ا. ەرتايەۆ ءتيىستى مەرزىم ايقىندالعانىن جانە ول ۇكىمەت مەن ۇلتتىق بانكتىڭ، قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ ءىس-قيمىل جوسپارىندا بەكىتىلگەنىن ايتتى.
- ونىڭ مەرزىمى - 2027-2028-جىلدارى. ەڭ تومەنگى جالاقى مولشەرى 2 جىل مەرزىمدە تالقىلانادى. بۇل رەتتە ونىڭ ادىستەمەسى پىسىقتالىپ، سودان كەيىن ەڭ تومەنگى جالاقى دەڭگەيى ايقىندالادى،- دەدى مينيستر.
ەسكە سالساق، جاقىندا ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ازامات ءامرين ۇكىمەتتىڭ الدىندا ەڭ تومەنگى جالاقىنى 150 مىڭ تەڭگەگە دەيىن كوتەرۋ مىندەتى تۇرعانىن ايتقان بولاتىن.
بۇعان دەيىن پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين ەڭ تومەنگى جالاقىنى كوتەرۋ تۋرالى تۇپكىلىكتى شەشىم مەملەكەتتىك بيۋدجەتتىڭ مۇمكىندىگىنە بايلانىستى قابىلداناتىنىن مالىمدەدى.