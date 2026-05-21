ەڭ تومەنگى جالاقى 150 مىڭ تەڭگە بولسا، كىمنىڭ جالاقىسى وسەتىنى ايتىلدى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق ەكونوميكا ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى ازامات امرين ەڭ تومەنگى جالاقىنى 150 مىڭ تەڭگەگە دەيىن كوتەرۋ ماسەلەسىنە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، 150 مىڭ تەڭگە - ۇكىمەتتىڭ ماقساتتى كورسەتكىشى، الايدا ناقتى شەشىم بيۋجەت مۇمكىندىگىنە بايلانىستى قابىلدانادى.
150 مىڭ تەڭگە - ءبىزدىڭ ماقساتىمىز. ءبىراق وعان قالاي جەتەتىنىمىز بيۋجەت مۇمكىندىگىنە بايلانىستى بولادى. قازىر ءتۇرلى ەسەپتەۋلەر جۇرگىزىلىپ جاتىر. ناقتى سيفردى ايتۋعا ءالى ەرتە، - دەدى ازامات امرين.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ سوزىنشە، ناقتى ەسەپتەر مەن جاڭا بيۋجەت پارامەترلەرى تامىز ايىنىڭ ورتاسى نەمەسە سوڭىنا قاراي بەلگىلى بولادى.
قازىر بيۋجەت قالىپتاستىرۋ پروتسەدۋراسى ءجۇرىپ جاتىر. جاڭا بيۋجەت كودەكسىنە سايكەس بارلىق مەرزىم وزگەردى. 1-تامىزدا وتكەن جىلدىڭ قورىتىندى ستاتيستيكاسى دايىن بولادى. سونىڭ نەگىزىندە ەسەپ جۇرگىزىپ، تامىزدىڭ ورتاسى نەمەسە سوڭىنا قاراي ناقتىراق قالىپتاسقان بيۋجەت بولادى، - دەدى ول.
جۋرناليستەر ەڭ تومەنگى جالاقى وسكەن جاعدايدا مۇعالىمدەر، دارىگەرلەر جانە جالاقىعا كۇن كورەتىن ازاماتتاردىڭ تابىسى دا وسەتىن-وسپەيتىنىن سۇرادى.
ارينە، وسەدى. مىسالى، مۇعالىمدەر مەن دارىگەرلەردىڭ جالاقىسى دا وسەدى، - دەپ جاۋاپ بەردى ۆيتسە-مينيستر.
سونىمەن قاتار ول ەڭ تومەنگى جالاقىنىڭ قازىرگى 85 مىڭ تەڭگەدەن 150 مىڭ تەڭگەگە دەيىن كوتەرىلۋى ايتارلىقتاي وزگەرىس بولاتىنىن ايتتى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قورعانىس مينيسترلىگى اسكەريلەردىڭ جالاقىسى جىل سايىن ءوسىپ جاتقانىن مالىمدەدى.