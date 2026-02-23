توتەنشە جاعداي جانە رەيستەردىڭ توقتاتىلۋى: مەكسيكادا تارتىپسىزدىكتەر جالعاسىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - الەمدەگى ەڭ ىزدەۋدەگى ەسىرتكى باروندارىنىڭ ءبىرى نەمەزيو وسەگەرا سەرۆانتەستىڭ ءولىمى مەكسيكادا قاقتىعىستار مەن زورلىق-زومبىلىق تولقىنىن تۋدىردى.
ەل بويىنشا باقىلاۋ بەكەتتەرى ورناتىلدى، اۋە كومپانيالارى جەرگىلىكتى اۋەجايلارعا رەيستەردى ۋاقىتشا توقتاتتى، ال بيلىك تۇرعىنداردى جاعداي تۇراقتانعانشا ۇيدە بولۋعا شاقىرىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform.
«قاۋىپتىلىكتىڭ قىزىل دابىلى»
جەكسەنبى كۇنى مەكسيكانىڭ باتىسىنداعى كەيبىر اۋدانداردا اسكەري وپەراتسيا اياسىندا قاقتىعىستار كۇشەيدى. وپەراتسيا بارىسىندا «حاليسكونىڭ جاڭا بۋىنى» ناركوكارتەلىنىڭ جەتەكشىسى جويىلدى. بۇل جاعداي وڭىردەگى قاۋىپسىزدىككە قاتىستى كەڭ اۋقىمدى الاڭداۋشىلىق تۋعىزدى.
بەدەلدى ناركوباروننىڭ ءولتىرىلۋى مەكسيكانىڭ بىرنەشە شتاتىندا ساعاتتار بويى جالعاسقان، كولىكتەر ورتەلگەن بلوكبەكەتتەردىڭ قويىلۋىنا تۇرتكى بولدى. CBS News مالىمەتىنشە، كارتەلدەر بۇل تاكتيكانى اسكەري وپەراتسيالاردى توقتاتۋ ءۇشىن جيى قولدانادى.
حاليسكو شتاتىنىڭ گۋبەرناتورى پابلو لەمۋس ناۆاررو كارتەل مۇشەلەرى مەن مەكسيكا قارۋلى كۇشتەرى اراسىنداعى قاقتىعىستار فاكتىسىن راستادى. ونىڭ ايتۋىنشا، قاۋىپسىزدىك كۇشتەرىنىڭ كەلۋىنە جاۋاپ رەتىندە كارتەلمەن بايلانىسى بار بەلگىسىز ادامدار كولىكتەردى ورتەپ، وپەراتسيانىڭ جۇرگىزىلۋىنە بوگەت جاساۋ ءۇشىن جولداردى جاۋىپ تاستاعان. گۋبەرناتور قاقتىعىستارعا جاۋاپ رەتىندە «قىزىل كود» - توتەنشە جاعداي نەمەسە قاۋىپسىزدىك داعدارىسى تۋرالى حابارلايتىن حاتتاما ەنگىزدى. ول شتات بويىنشا قوعامدىق كولىك توقتاتىلعانىن جاريالاپ، تۇرعىنداردان جاعداي باقىلاۋعا الىنعانشا ۇيدەن شىقپاۋىن سۇرادى.
مەكسيكا قاۋىپسىزدىك اگەنتتىگى جەكسەنبى كۇنى كەشكە ەل بويىنشا 252 بلوكادا تىركەلگەنىن حابارلادى. اگەنتتىكتىڭ مالىمەتىنشە، حاليسكو شتاتىندا 65 باقىلاۋ بەكەتى بولعان، بۇل ءبىر اۋماقتاعى ەڭ كوپ سان.
الەۋمەتتىك جەلىلەردە حاليسكو شتاتىنداعى ءىرى قالا پۋەرتو-ۆاليارتا ۇستىندە ءتۇتىننىڭ كوتەرىلىپ جاتقانىن جانە شتات استاناسى اۋەجايىنداعى دۇربەلەڭ تۋدىرعان قوزعالىستى كورسەتەتىن بەينەجازبالار تارادى.
بىرنەشە اۋە كومپانياسى پۋەرتو-ۆاليارتا اۋەجايىنداعى جۇمىسىن ۋاقىتشا توقتاتتى.
- ءبىز جاعدايدى باقىلاپ، ماسەلەنى شەشۋ ءۇشىن جۇمىس ىستەپ جاتقان جەرگىلىكتى بيلىك ورگاندارىمەن بايلانىس ورناتىپ جاتىرمىز، - دەپ مالىمدەدى Air Canada اۋە كومپانياسى.
تارتىپسىزدىكتەر سونداي-اق حاليسكو شتاتىنىڭ استاناسى جانە مەكسيكانىڭ ەكىنشى ۇلكەن قالاسى گۆادالاحارادا باستالدى. بيىل جازدا بۇل قالادا الەم چەمپيوناتىنىڭ ماتچتارى وتەدى دەپ جوسپارلانعان ەدى. قازىر بۇل جەردە ورتەنىپ جاتقان كولىكتەر جولداردى بوگەدى.
مەكسيكا پرەزيدەنتى كلاۋديا شەينباۋم پاردو الەۋمەتتىك جەلىلەردە باقىلاۋ بەكەتتەرىنىڭ بار ەكەنىن مويىندادى، ءبىراق ەلدىڭ كوپ بولىگىندە ءومىر قالىپتى جاعدايدا ءوتىپ جاتقانىن العا تارتتى.
«حاليسكو جاڭا بۋىنى» كارتەلى نەسىمەن تانىمال
ەسكە سالا كەتسەك، مەكسيكا ۇلتتىق قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ مالىمدەمەسىنە سايكەس، «حاليسكو جاڭا بۋىنى» كارتەلىن ۇزاق جىلدار بويى باسقارعان «ەل مەنچو» دەگەن اتپەن تانىمال نەمەسيو وسەگەرا سەرۆانتەس جەكسەنبى كۇنى حاليسكو شتاتىندا اسكەري كۇشتەرمەن قاقتىعىس كەزىندە جاراقات الىپ، مەحيكو قالاسىنا بارا جاتقان جولدا قازا تاپتى.
مەملەكەتتىك قاۋىپسىزدىك كۇشتەرىمەن تىكەلەي قاقتىعىستان قورىقپاعان «ەل مەنچو» مەكسيكانىڭ ەڭ قاتىگەز قىلمىسكەرلەرىنىڭ ءبىرى رەتىندە تانىمال بولدى.
«حاليسكو جاڭا بۋىنى» كارتەلى ا ق ش- قا فەنتانيل مەن باسقا دا ەسىرتكىلەردىڭ كوپ مولشەرىن زاڭسىز تاسىمالداۋمەن تانىمال جانە مەكسيكاداعى ەڭ قۋاتتى جانە ەڭ جىلدام دامىپ كەلە جاتقان قىلمىستىق ۇيىمداردىڭ ءبىرى.
كارتەل سونىمەن قاتار ءوزىنىڭ اسا قاتىگەزدىگىمەن دە تانىمال: ونىڭ سودىرلارى ءبىر كەزدەرى گراناتا اتقىشپەن ارميا تىكۇشاعىن اتىپ تۇسىرگەن، ونداعان ۇكىمەت شەنەۋنىكتەرىن ولتىرگەن جانە قارسىلاستارىن قورقىتۋ ءۇشىن قۇرباندارىنىڭ دەنەلەرىن كوپىرلەرگە اسىپ قويعان.
ا ق ش بارلاۋ اقپاراتىن ۇسىندى
اق ءۇيدىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى كەرولاين ليەۆيتت الەۋمەتتىك جەلىلەردە ا ق ش وپەراتسيا ءۇشىن «بارلاۋ اقپاراتىن ۇسىنعانىن» مالىمدەدى.
كارتەل كوسەمىنىڭ ءولىمىن راستاعان ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى كريستوفەر لانداۋ ونى «ەڭ قانىشەر جانە قاتىگەز ەسىرتكى باروندارىنىڭ ءبىرى» دەپ اتادى.
- بۇل مەكسيكا، ا ق ش، لاتىن امەريكاسى جانە بۇكىل الەم ءۇشىن كەرەمەت وقيعا. جاقسى جىگىتتەر جامان جىگىتتەردەن مىقتىراق، - دەپ جازدى ول X- تە.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ مەكسيكالىق ەسىرتكى كارتەلدەرىنە شابۋىل جاساۋ جوسپارلارىن جاريالادى. وسىعان بايلانىستى مەكسيكا ۇكىمەتى ولارعا قارسى كۇرەس ناۋقانىن كۇشەيتتى.
وسىعان دەيىن مەكسيكا اسكەرى حاليسكو شتاتىندا كارتەل جەتەكشىسى ەل-مەنچونى ولتىرگەنىن جازعان بولاتىنبىز.